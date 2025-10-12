Ana Castela detalha status de relacionamento com Zé Felipe

Os dois estão juntos há algumas semanas - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Castela quebrou o silêncio e atualizou seu status de relacionamento com Zé Felipe. A cantora explicou que ela e o artista estão se conhecendo melhor e não pretendem pular etapas dentro do relacionamento.

“A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e 'ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando'”, disse ela, em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do ‘Metrópoles’.

A morena ainda reforçou que o ex-marido de Virginia Fonseca é sua versão feminina. “A gente está se conhecendo, não vamos pular etapas e a internet tem a opinião dela, mas vou te falar: está sendo muito legal. O Zé sou eu de saia e eu sou ele de calça”, brincou.

“Nóis [sic] é bobo mesmo! A gente é sério em momentos que tem que ser sério e bobo no momento que tem que ser bobo. A gente é feliz”, concluiu a “boiadeira”, que tem sido vista com frequência ao lado de Zé.

Relação com os sogros

Durante o bate-papo, a jovem também comentou sobre sua relação com os sogros, o cantor Leonardo e a influenciadora Poliana Rocha. Ana explicou que sentiu uma sintonia entre ela e o pai de Zé, pois eles tem os mesmos gostos.

“[O encontro com Leonardo] Foi maravilhoso! A primeira vez que eu vi o Léo, já bateu. O Léo é muito gente como a gente, e não tem frescura! Na hora que eu cheguei na casa dele, ele já me serviu tomate com sal. Foi muito legal, a vibe bateu”, afirmou.

Por fim, a sertaneja reforçou que Poliana é muito querida e a recebeu bem. “A Poli também é maravilhosa, uma pessoa muito querida. É uma casa que, quando você vai, tem vontade de voltar mais vezes”, concluiu.