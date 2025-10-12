Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Alcione dedica show para ministro Alexandre de Moraes: “Ele é amado"

Ministro do STF estava na plateia e a visitou no camarim

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/10/2025 - 9:18 h
Alcione já havia declarado admiração por Moraes
A cantora Alcione dedicou o show realizado na noite deste sábado, 11, em Brasília, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Durante a apresentação no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a artista afirmou: “Ele é amado”, sendo ovacionada pelo público.

A maranhense mencionou que Moraes estava na plateia e destacou: “me deu a honra de vir aqui hoje para assistir ao meu show”, acrescentando que o magistrado chegou a visitá-la no camarim antes da apresentação.

“Ele é o cara para nós”, completou a cantora, pedindo mais aplausos para o “nosso ministro”.

Logo em seguida, parte da plateia passou a gritar “sem anistia”, em referência aos debates no Congresso sobre os condenados e investigados pelos ataques de 8 de Janeiro, contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Alcione apoiou a manifestação, dizendo: “É isso aí”.

Admiração Moraes

Em julho deste ano, a cantora Alcione se pronunciou sobre os boatos em torno de sua admiração pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à revista Breeza, a cantora voltou a dizer que tem um “crush” no político, mas fez uma revelação íntima: disse que o admira mais por sua atuação do que pela beleza.

“Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, disparou.

