Richarlyson desabafa sobre sexualidade e apoio da família; veja vídeo

Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos - Foto: Reprodução | Instagram

O ex-jogador Richarlyson emocionou o público do Domingão com Huck no último domingo, 12, ao unir talento, coragem e autenticidade no Dança dos Famosos. Com um figurino ousado de oncinha, ele se transformou em “MC Belinha” e dançou ao som dos sucessos Atenção, de Pedro Sampaio e Luísa Sonza, e Atoladinha, de Bola de Fogo.

Após ser aplaudido pelos jurados e pela plateia, Richarlyson fez um desabafo sobre sua sexualidade e a importância da aceitação.

“Quando eu resolvo falar sobre a minha sexualidade, em nenhum momento alguém dentro de casa apontou o dedo ou jogou uma pedra. Quando eu sou convidado para participar de um quadro tão importante, eu não posso entregar tudo. Eu tenho que entregar mais que tudo. Hoje eu mostrei que você pode ser quem você é e quem você quiser, sim!”, afirmou o ex-atleta, visivelmente emocionado.



Assumido bissexual desde 2022, quando revelou sua orientação no podcast Nos Armários dos Vestiários, o ex-jogador do São Paulo aproveitou o momento para reforçar a importância da verdade e da coragem.

Dança dos Famosos

Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos e, apesar do sucesso da performance, a dupla ainda não garantiu vaga direta na próxima fase do quadro. Eles disputarão a repescagem no domingo, 19, que será transmitida ao vivo para evitar vazamentos de resultados.

Na repescagem, sete duplas competirão pela permanência no programa: Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz, Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls, Wanessa Camargo e Richarlyson. Já os classificados para a nova etapa incluem David Junior, Duda Santos, Silvero Pereira, Lucas Leto, Manu Bahtidão e Allan Souza Lima.

Veja vídeo do momento: