Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LGBTQIAPN+

Richarlyson desabafa sobre sexualidade e apoio da família; veja vídeo

Com look ousado e performance vibrante, ex-jogador falou sobre aceitação durante o Domingão com Huck

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

13/10/2025 - 10:25 h
Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos
Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos -

O ex-jogador Richarlyson emocionou o público do Domingão com Huck no último domingo, 12, ao unir talento, coragem e autenticidade no Dança dos Famosos. Com um figurino ousado de oncinha, ele se transformou em “MC Belinha” e dançou ao som dos sucessos Atenção, de Pedro Sampaio e Luísa Sonza, e Atoladinha, de Bola de Fogo.

Após ser aplaudido pelos jurados e pela plateia, Richarlyson fez um desabafo sobre sua sexualidade e a importância da aceitação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Alvo de acusações graves, Felca toma atitude contra X e Facebook
Ana Castela e Zé Felipe dão primeiro beijo e assumem romance
Wesley Safadão detalha cirurgia de retirada de tumor do filho

“Quando eu resolvo falar sobre a minha sexualidade, em nenhum momento alguém dentro de casa apontou o dedo ou jogou uma pedra. Quando eu sou convidado para participar de um quadro tão importante, eu não posso entregar tudo. Eu tenho que entregar mais que tudo. Hoje eu mostrei que você pode ser quem você é e quem você quiser, sim!”, afirmou o ex-atleta, visivelmente emocionado.

Assumido bissexual desde 2022, quando revelou sua orientação no podcast Nos Armários dos Vestiários, o ex-jogador do São Paulo aproveitou o momento para reforçar a importância da verdade e da coragem.

“Quando eu resolvo falar sobre a minha sexualidade, em nenhum momento alguém dentro de casa apontou o dedo ou jogou uma pedra”, relembrou.

Dança dos Famosos

Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos e, apesar do sucesso da performance, a dupla ainda não garantiu vaga direta na próxima fase do quadro. Eles disputarão a repescagem no domingo, 19, que será transmitida ao vivo para evitar vazamentos de resultados.

Na repescagem, sete duplas competirão pela permanência no programa: Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz, Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls, Wanessa Camargo e Richarlyson. Já os classificados para a nova etapa incluem David Junior, Duda Santos, Silvero Pereira, Lucas Leto, Manu Bahtidão e Allan Souza Lima.

Veja vídeo do momento:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dança dos famosos richarlyson

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Richarlyson se apresentou ao lado da coreógrafa Monique Santos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x