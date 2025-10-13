Menu
POLÊMICA

Alvo de acusações graves, Felca toma atitude contra X e Facebook

Influenciador diz ser alvo de campanha de ódio

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

13/10/2025 - 9:41 h
Influenciador afirma ser vítima de uma campanha de ódio difamatória
Influenciador afirma ser vítima de uma campanha de ódio difamatória -

O influenciador Felca entrou com um processo judicial contra o X (antigo Twitter) e o Facebook, dono do Instagram, após se tornar alvo de acusações de pedofilia e consumo de pornografia infantil. Segundo o youtuber, as ofensas se intensificaram nas redes sociais desde que publicou, em seu canal no YouTube, uma denúncia sobre a sexualização de menores.

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, o influenciador afirma ser vítima de uma campanha de ódio difamatória e caluniosa. Felca relata que, desde agosto, múltiplos perfis passaram a espalhar postagens criminosas, utilizando o anonimato das plataformas para fazer graves acusações.

Em parte das postagens, o famoso é colocado como um pedófilo que "caça" outros pedófilos, aponta o processo. Um perfil específico teria ganhado destaque ao acusar Felca, no Instagram, de ter publicado e depois apagado vídeos abusando de menores.

O influenciador alega que o volume de publicações difamatórias é tão expressivo que precisou anexar uma relação de postagens ao processo. Ele ainda ressalta que as acusações lhe causam prejuízos financeiros, já que sua principal fonte de renda vem da imagem e da credibilidade como criador de conteúdo.

Felca também menciona que já havia buscado a Justiça anteriormente para lidar com ataques semelhantes, tendo obtido a quebra do sigilo de mais de 200 contas envolvidas nas ofensas. Desta vez, ele solicita que as plataformas sejam obrigadas a remover dezenas de postagens ofensivas e a revelar os dados de 16 perfis responsáveis pelos ataques.

O influenciador reforça que as acusações são falsas e afirma recorrer novamente aos tribunais para dar contexto e transparência aos fatos, em meio ao que classifica como um linchamento virtual.

