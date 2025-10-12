Menu
POTÊNCIA SEXUAL

Humorista admite vida sexual intensa aos 70 anos: “Tomo Tadala”

O famoso contou que os remédios o ajudam a fazer sexo todos os dias

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/10/2025 - 21:53 h
O remédio auxilia no desempenho sexual
O remédio auxilia no desempenho sexual -

Sergio Mallandro fez uma confissão íntima sobre sua vida sexual. Completando 70 anos de idade neste domingo, 12, o humorista revelou que precisa do auxílio de remédios para manter o estímulo sexual diário.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sergio Mallandro (@serginhomallandro)

“A medicina está aí pra isso, ajudar a ter uma vida sexual plena e a minha é. Faço sexo todos os dias quando estou com a Dani lá em casa. Já sei o jeito que ela me olha e tem muito glu glu, yeah yeah!”, disse ele, em entrevista ao jornal EXTRA.

O famoso ainda contou que precisou realizar reposição hormonal e garantiu que a ajuda médica mudou completamente sua vida sexual com a esposa, a empresária Danielly Borges, de 45 anos, com quem é casado desde 2021.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sergio Mallandro (@serginhomallandro)

“Quando senti que estava com menos gás, procurei me tratar, fiz reposição hormonal com umas injeçõezinhas, tomo Tadala. Isso é normal. Quem não acompanha a evolução das coisas é que tá errado. Minha vida sexual é ótima!”, concluiu.

