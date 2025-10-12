Caetano Veloso revela mistura de crenças na família: “Fico orgulhoso”

Caetano Veloso ao lado dos filhos - Foto: Reprodução | Instagram

Caetano Veloso falou abertamente sobre as religiões de seus familiares. Homenageado do programa ‘Altas Horas’, da TV Globo, neste sábado, 11, o cantor revelou que sempre se identificou com a religião de matriz africana, mas que os seus filhos seguiram outros caminhos de fé.

“Pessoalmente, tive meus filhos Zeca e Tom, quando eram pequenos, atraídos pela igreja evangélica. O Tom depois deixou a igreja, mas Zeca permanece evangélico, e eu fico orgulhoso disso”, contou ele, que deu o que falar ao cantar uma canção evangélica com a irmã, Maria Bethânia, em um show.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já Moreno, seu filho mais velho, não seguiu os mesmos passos dos irmão e resolveu seguir outras religiões. “Moreno sempre foi, diferente de mim, muito religioso, mas com uma visão das antigas religiões clássicas, da Grécia e das religiões orientais”, explicou.

O baiano ainda mencionou o interesse em comum com o herdeiro pelo candomblé, reforçando que segue a religião e costuma frequentar terreiros. “Eu sou filho de santo”, concluiu o artista.