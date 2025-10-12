SEM PRECONCEITO
Caetano Veloso revela mistura de crenças na família: “Fico orgulhoso”
O cantor revelou que sua família sempre viveu na mistura de religiões
Por Franciely Gomes
Caetano Veloso falou abertamente sobre as religiões de seus familiares. Homenageado do programa ‘Altas Horas’, da TV Globo, neste sábado, 11, o cantor revelou que sempre se identificou com a religião de matriz africana, mas que os seus filhos seguiram outros caminhos de fé.
“Pessoalmente, tive meus filhos Zeca e Tom, quando eram pequenos, atraídos pela igreja evangélica. O Tom depois deixou a igreja, mas Zeca permanece evangélico, e eu fico orgulhoso disso”, contou ele, que deu o que falar ao cantar uma canção evangélica com a irmã, Maria Bethânia, em um show.
Já Moreno, seu filho mais velho, não seguiu os mesmos passos dos irmão e resolveu seguir outras religiões. “Moreno sempre foi, diferente de mim, muito religioso, mas com uma visão das antigas religiões clássicas, da Grécia e das religiões orientais”, explicou.
O baiano ainda mencionou o interesse em comum com o herdeiro pelo candomblé, reforçando que segue a religião e costuma frequentar terreiros. “Eu sou filho de santo”, concluiu o artista.
