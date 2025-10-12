Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOFURA!

Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves chama atenção na web; veja foto

As famosas compartilharam um novo registro da bebê nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/10/2025 - 17:04 h
As duas são mães da pequena Zuri
As duas são mães da pequena Zuri -

Ludmilla e Brunna Gonçalves encantaram os seguidores ao compartilharem um novo registro da filha delas, Zuri, neste domingo, 12. A foto foi publicada em celebração ao primeiro Dia das Crianças da garotinha, que possui apenas cinco meses de vida.

“O mundo ficou muito mais mágico desde que você chegou filha. Feliz dia das crianças, minha pequena Zuri”, escreveu a cantora na legenda da publicação, em que aparece beijando a cabeça da herdeira.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

O post acabou viralizando nas redes sociais e internautas ficaram admirados com a beleza da bebê, fazendo diversos elogios nos comentários. “A bebê mais linda e feliz. Feliz dia das crianças Zuzu”, disse um fã. “Zuri é a mistura mais linda da Bru e Lud”, afirmou outra.

Leia Também:

Filhas de Neymar adoecem e Bruna Biancardi faz desabafo
Ana Castela detalha status de relacionamento com Zé Felipe
Alcione dedica show para ministro Alexandre de Moraes: “Ele é amado"

Vale lembrar que Zuri é fruto de uma inseminação artificial feita pelas artistas. Brunna foi quem gerou a bebê e anunciou a gravidez em um momento especial durante o show da esposa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brunna gonçalves filha de ludmilla Ludmilla Ludmilla e Brunna

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As duas são mães da pequena Zuri
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

As duas são mães da pequena Zuri
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

As duas são mães da pequena Zuri
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

As duas são mães da pequena Zuri
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x