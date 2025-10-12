Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves chama atenção na web; veja foto

As duas são mães da pequena Zuri - Foto: Reprodução | Instagram

Ludmilla e Brunna Gonçalves encantaram os seguidores ao compartilharem um novo registro da filha delas, Zuri, neste domingo, 12. A foto foi publicada em celebração ao primeiro Dia das Crianças da garotinha, que possui apenas cinco meses de vida.

“O mundo ficou muito mais mágico desde que você chegou filha. Feliz dia das crianças, minha pequena Zuri”, escreveu a cantora na legenda da publicação, em que aparece beijando a cabeça da herdeira.

O post acabou viralizando nas redes sociais e internautas ficaram admirados com a beleza da bebê, fazendo diversos elogios nos comentários. “A bebê mais linda e feliz. Feliz dia das crianças Zuzu”, disse um fã. “Zuri é a mistura mais linda da Bru e Lud”, afirmou outra.

Vale lembrar que Zuri é fruto de uma inseminação artificial feita pelas artistas. Brunna foi quem gerou a bebê e anunciou a gravidez em um momento especial durante o show da esposa.