SAÚDE

Filhas de Neymar adoecem e Bruna Biancardi faz desabafo

A modelo atualizou o estado de saúde das crianças em suas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/10/2025 - 16:11 h
Neymar, Bruna e as filhas Mavie e Mel
Neymar, Bruna e as filhas Mavie e Mel -

Bruna Biancardi usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre suas filhas, Mel e Mavie, fruto da relação com Neymar. A modelo contou aos seguidores, neste sábado, 11, que as crianças adoeceram no mesmo período.

“Esses últimos dias foram chatinhos. Elas duas ficaram doentes, mas agora tudo bem”, disse ela, compartilhando um registro ao lado das duas herdeiras do craque do Santos, uma com 2 anos e a outra com três meses de idade.

Desabafo de Bruna sobre as filhas
Desabafo de Bruna sobre as filhas | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Neymar também é pai de outras duas crianças, fruto de relações casuais com Carol Dantas e Amanda Kymberlly. São elas: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de apenas 1 ano de idade.

x