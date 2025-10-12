SAÚDE
Filhas de Neymar adoecem e Bruna Biancardi faz desabafo
A modelo atualizou o estado de saúde das crianças em suas redes sociais
Por Franciely Gomes
Bruna Biancardi usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre suas filhas, Mel e Mavie, fruto da relação com Neymar. A modelo contou aos seguidores, neste sábado, 11, que as crianças adoeceram no mesmo período.
Leia Também:
“Esses últimos dias foram chatinhos. Elas duas ficaram doentes, mas agora tudo bem”, disse ela, compartilhando um registro ao lado das duas herdeiras do craque do Santos, uma com 2 anos e a outra com três meses de idade.
Vale lembrar que Neymar também é pai de outras duas crianças, fruto de relações casuais com Carol Dantas e Amanda Kymberlly. São elas: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de apenas 1 ano de idade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes