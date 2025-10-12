Cantor Tiago Iorc é hospitalizado às pressas

Tiago Iorc precisou passar por procedimento cirúrgico - Foto: Reprodução | Instagram

Tiago Iorc surpreendeu os fãs ao revelar que foi internado às pressas neste domingo, 12. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, alegando que está se recuperando bem após o susto.

“Meu povo! Primeiramente, tô bem. Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos…”, escreveu ele na legenda da publicação.

O artista ainda listou as possíveis causas de sua doença. “Por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)… basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo”, explicou.

“De forma bem simplificada, entre cada uma de nossas vértebras existem discos que funcionam como ‘amortecedores’. Esse amortecimento é o que tira o atrito direto de uma vértebra com a outra. Diferentes causas podem causar com que esses discos sejam esmagados pelas vértebras e isso faz com que elas causem um herniamento, uma protrusão”, completou.

“Esse volume extra acaba invadindo o espaço de nervos que passam e se ramificam a partir da coluna, e é esse esmagamento que causa dor, além de outros sintomas”, esclareceu.

Crise repetitiva

Em seu relato, o famoso também contou que está não é a primeira vez que ele tem uma crise deste tipo e já passou pela mesma situação há uns anos, mas tentou resolver com atividades físicas.

“Tive uma crise parecida uns 4 anos atrás e foi até me sugerido cirurgia, mas felizmente consegui contornar com tratamentos menos invasivos como osteopatia, fisioterapia, pilates”, disse.

“Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são cumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó”, afirmou.

Por fim, ele pediu aos fãs para mandarem boas energias. “Por ser uma dor muito desconcertante (não dá nem pra achar posição pra dormir) e por eu ter compromissos de trabalho e viagens importantes, os médicos sugeriram fazer um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já, já. Mandem boas energias”, pediu.

“A mensagem principal que quero deixar pra vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas! E a última foto é só pra dizer que nem a dor tira o sagitariano que habita em mim. Beijoca e bom resto de domingo, meu povo”, concluiu.