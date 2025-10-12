Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLTARAM?

Iza posa ao lado do ex após término polêmico; confira

A cantora foi flagrada em um registro ao lado do rapaz e da filha deles

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/10/2025 - 20:40 h
A cantora ficou solteira recentemente
A cantora ficou solteira recentemente -

Iza fez sua primeira aparição pública ao lado do ex-namorado, Yuri Lima, neste domingo, 12. Celebrando o primeiro ano de vida de sua filha, fruto da relação com o atleta, a cantora posou com o ex e a herdeira.

No registro, que viralizou nas redes sociais, é possível ver os dois felizes com a pequena, que ganhou uma festa com o tema safári. Iza e Yuri ainda se caracterizam com a temática do evento, usando roupas de exploradores.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Iza, Yuri Lima e Nala juntos
Iza, Yuri Lima e Nala juntos | Foto: Reprodução | Instagram

Entretanto, vale lembrar que Nala só completa um ano oficialmente no dia 13 de outubro, segunda-feira. A festa foi antecipada para garantir a presença de todos os amigos e familiares do ex-casal.

Leia Também:

Caetano Veloso revela mistura de crenças na família: “Fico orgulhoso”
Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves chama atenção na web; veja foto
Filhas de Neymar adoecem e Bruna Biancardi faz desabafo

O fim do relacionamento deles foi confirmado dias antes da celebração, através de um comunicado emitido pela assessoria da cantora. “IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, dizia o texto.

Essa é a segunda vez que eles terminam o romance. O primeiro término aconteceu pouco antes do nascimento de Nala, quando Iza expôs que Yuri trocou mensagens picantes com outra mulher enquanto estava com ela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

IZA Yuri Lima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A cantora ficou solteira recentemente
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A cantora ficou solteira recentemente
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A cantora ficou solteira recentemente
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A cantora ficou solteira recentemente
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x