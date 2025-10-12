VOLTARAM?
Iza posa ao lado do ex após término polêmico; confira
A cantora foi flagrada em um registro ao lado do rapaz e da filha deles
Por Franciely Gomes
Iza fez sua primeira aparição pública ao lado do ex-namorado, Yuri Lima, neste domingo, 12. Celebrando o primeiro ano de vida de sua filha, fruto da relação com o atleta, a cantora posou com o ex e a herdeira.
No registro, que viralizou nas redes sociais, é possível ver os dois felizes com a pequena, que ganhou uma festa com o tema safári. Iza e Yuri ainda se caracterizam com a temática do evento, usando roupas de exploradores.
Entretanto, vale lembrar que Nala só completa um ano oficialmente no dia 13 de outubro, segunda-feira. A festa foi antecipada para garantir a presença de todos os amigos e familiares do ex-casal.
O fim do relacionamento deles foi confirmado dias antes da celebração, através de um comunicado emitido pela assessoria da cantora. “IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, dizia o texto.
Essa é a segunda vez que eles terminam o romance. O primeiro término aconteceu pouco antes do nascimento de Nala, quando Iza expôs que Yuri trocou mensagens picantes com outra mulher enquanto estava com ela.
