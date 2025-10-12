Wesley Safadão detalha cirurgia de retirada de tumor do filho

O cantor se emocionou ao falar do herdeiro - Foto: Reprodução | Instagram

Wesley Safadão abriu o coração e contou detalhes da cirurgia delicada realizada por seu filho, Yhudy. O cantor revelou que o procedimento de retirada do tumor do cérebro do herdeiro mais velho aconteceu na mesma semana da gravação de seu DVD.

“Cara, é impressionante como as pessoas nem imaginam o que estamos vivendo, a pressão, a loucura que é”, disse ele em entrevista ao portal Leo Dias, afirmando que o diagnóstico da doença chegou de forma repentina para a família.

O forrozeiro também contou que o procedimento foi um sucesso e o garoto está bem e sem nenhuma sequela. “A cirurgia era meio-dia, o médico estava muito tranquilo. Ele fez a cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo”, afirmou.

Safadão ainda explicou que precisou mudar toda a logística da gravação do projeto audiovisual para estar ao lado do filho, que é fruto da antiga relação dele com Mileide Mihaile, após a cirurgia. Ele alterou o horário do show e voou para o hospital logo após cantar.

“Era pra gravar meia-noite, coloquei o DVD para 3h30 da madrugada, que era a hora que eu ia conseguir. Terminei o DVD, voltei pro hospital e passei o resto do dia todo lá. Segunda-feira ele já saiu e agora está de volta às aulas, vida normal mesmo”, concluiu.