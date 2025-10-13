Morre mãe do cantor Saulo Fernandes, aos 77 anos

Saulo Fernandes e sua mãe juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Estela Fernandes faleceu aos 77 anos neste domingo, 12. A morte da mãe do cantor Saulo Fernandes foi confirmada oficialmente pela influenciadora Luiza Hermato ex-mulher do artista e mãe do filho dele, João Lucas, à coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!.

A causa da morte ainda não foi divulgada e também não há informações sobre o velório e sepultamento. Estela deixa cinco filhos: Saulo, Sheyla, Silvana, Shirlaine e Sérgio, além de 14 netos.

Nascida em Propriá (SE), a matriarca da família Fernandes foi professora e lecionou na Escola Estadual Cupertino de Lacerda, em Salvador, e na Escola Presidente Médici, em Barreiras.

Estela vinha de uma família humilde e possuía 13 irmãos, dentre eles a professora Dorinha Fernandes, da Escola Municipal Padre Vieira, e o cantor Bosco Fernandes, que já atuou como diretor de Cultura de Barreiras.

Filha de Lourival José Fernandes e Dilma Moreira Fernandes, ela possuía forte ligação com a cidade de Barreiras, onde seu filho Saulo nasceu e parte da família permanece morando até hoje.