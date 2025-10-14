Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EITA!

Fiuk se revolta e toma atitude drástica após invadirem sua casa

Cantor expôs vídeos e fez desabafo nas redes sociais após filhos de moradores entrarem em sua garagem e tocarem em seu carro

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

14/10/2025 - 10:16 h
Artista contou que a situação chegou ao limite
Artista contou que a situação chegou ao limite -

Fiuk usou as redes sociais para desabafar após uma série de invasões à sua casa. O cantor relatou que filhos de vizinhos estariam brincando constantemente em frente à sua garagem, entrando na propriedade, tocando em seu carro e até gritando seu nome do lado de fora.

“Estão invadindo aqui já fazem tudo na ‘brincadeira’: ficam jogando bola na garagem pegando no meu carro, soltando cachorro grande da coleira e vindo buscar, família se reúne e fica gritando meu nome. ‘Doidera’ e isso não é legal. Amo vocês mas já avisei os seguranças”, afirmou Fiuk nas redes sociais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Família de Preta Gil choca ao pedir valor alto de indenização a padre
Lore Improta é detonada após excluir filha de momento importante
Justiça barra lives de vendas de Virginia e impõe multa exorbitante

O artista contou que a situação chegou ao limite e, por isso, acionou a segurança do condomínio e instalou uma barreira na frente da garagem para evitar novas invasões.

Ele também compartilhou vídeos das câmeras de segurança que mostram as cenas, entre elas, crianças brincando perto da garagem e um cachorro entrando na residência.

“Vocês acham que é brincadeira mas isso não tem nenhuma graça e é errado. Estou gravando tudo, porque estou achando bem sem noção. Gente, isso é uma casa, não é a praça do condomínio", iniciou.

"Eu nunca pisei na casa de ninguém sem ser convidado e autorizado então, por favor, não façam mais isso”, completou Fiuk, indignado com a falta de respeito dos vizinhos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fiuk polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artista contou que a situação chegou ao limite
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Artista contou que a situação chegou ao limite
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Artista contou que a situação chegou ao limite
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Artista contou que a situação chegou ao limite
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x