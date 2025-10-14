Fiuk se revolta e toma atitude drástica após invadirem sua casa

Artista contou que a situação chegou ao limite - Foto: Reprodução | Instagram

Fiuk usou as redes sociais para desabafar após uma série de invasões à sua casa. O cantor relatou que filhos de vizinhos estariam brincando constantemente em frente à sua garagem, entrando na propriedade, tocando em seu carro e até gritando seu nome do lado de fora.



“Estão invadindo aqui já fazem tudo na ‘brincadeira’: ficam jogando bola na garagem pegando no meu carro, soltando cachorro grande da coleira e vindo buscar, família se reúne e fica gritando meu nome. ‘Doidera’ e isso não é legal. Amo vocês mas já avisei os seguranças”, afirmou Fiuk nas redes sociais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O artista contou que a situação chegou ao limite e, por isso, acionou a segurança do condomínio e instalou uma barreira na frente da garagem para evitar novas invasões.

Ele também compartilhou vídeos das câmeras de segurança que mostram as cenas, entre elas, crianças brincando perto da garagem e um cachorro entrando na residência.



“Vocês acham que é brincadeira mas isso não tem nenhuma graça e é errado. Estou gravando tudo, porque estou achando bem sem noção. Gente, isso é uma casa, não é a praça do condomínio", iniciou.

"Eu nunca pisei na casa de ninguém sem ser convidado e autorizado então, por favor, não façam mais isso”, completou Fiuk, indignado com a falta de respeito dos vizinhos.