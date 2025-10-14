Menu
Lore Improta é detonada após excluir filha de momento importante

Mãe de Liz, Lore recebeu diversas críticas nas redes sociais

Por Edvaldo Sales

14/10/2025 - 8:18 h
A dançarina Lore Improta foi detonada nas redes sociais após passar o Dia das Crianças, no domingo, 12, longe da filha Liz, de 4 anos. Ela estava em Paris a trabalho e aproveitou o momento de folga para visitar a Disney local acompanhada de sua equipe.

“Eu não conseguiria ir neste lugar tão lindo sem minha filha”, disse uma seguidora. “Cadê a Liz? A criança é ela”, comentou outra. “Nunca que eu teria coragem de viajar e deixar minha filha. Eu a levaria comigo sempre”, disparou outra. “Oxe, cadê a Liz? Porque não levou? Desnecessário ficar postando sem a sua filha”, escreveu mais uma.

Depois dos ataques, a famosa decidiu responder às críticas. “Eu fico impressionada com a quantidade de comentários quando mulheres que são mães postam vivendo sem os filhos. Século 21 e tal. E o pior, são mulheres que entram nas redes sociais para desestabilizar outras mulheres”, disse, indignada.

A influenciadora aproveitou e criticou a cobrança social sobre a maternidade. “Eu tenho tanta certeza do meu maternar que isso não me abala. Mas fico pensando se fosse alguém que se importasse? [A pessoa] deixa de viver, gente! Vai eu deixar de viver”, pontuou.

Além disso, Lore reforçou que a viagem foi uma oportunidade profissional e que continuará equilibrando sua vida pessoal e profissional. “Mulheres, vão viver a vida de vocês! Para de encher o saco aqui falando. Continuarei viajando a trabalho, tendo tempo de qualidade com a minha filha, continuarei viajando apenas com meu marido, é maravilhoso quando a gente só viaja junto. É maravilhoso quando viajo só”, ressaltou.

