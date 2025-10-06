Menu
DESABAFO

Lore Improta desabafa sobre saúde da filha com Leo Santana: “Agoniada”

Esposa de Leo Santana contou que “não consegue lidar bem” com a situação

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/10/2025 - 12:28 h
Lore Improta, Leo Santana e Liz
Lore Improta, Leo Santana e Liz -

A influenciadora Lore Improta fez um desabafo nas redes sociais no domingo, 5, sobre a saúde da filha Liz, de 4 anos, fruto do relacionamento com Leo Santana. A pequena está com alguns sintomas de virose há três dias.

Lore contou que “não consegue lidar bem” ao ver a herdeira doente e contou que a situação a deixou agoniada. “Gente, hoje foi luta, viu? Na verdade, tem uns três dias já, por isso que estou mais sumidinha daqui também. Uma virose chata, chata, chata, chata em Liz, uma febre que não baixa”, disse Lore em vídeo publicado no Instagram.

“Eu já fico agoniada, fico com, sei lá, eu não consigo lidar bem com ver Liz doente, acho que nenhum pai, nenhuma mãe, né? Só que eu fico muito, sei lá, eu não consigo me concentrar em mais nada”, desabafou.

Por fim, a mulher de Leo Santana tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde de Liz. “Enfim, ela tá melhorando, agora acabei de botar ela para dormir, dei o banho, comeu uma sopinha, eu deitei aqui pra poder falar com vocês”, completou.

Leo Santana lore improta

