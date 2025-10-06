Lore Improta desabafa sobre saúde da filha com Leo Santana: “Agoniada”

Lore Improta, Leo Santana e Liz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Lore Improta fez um desabafo nas redes sociais no domingo, 5, sobre a saúde da filha Liz, de 4 anos, fruto do relacionamento com Leo Santana. A pequena está com alguns sintomas de virose há três dias.

Lore contou que “não consegue lidar bem” ao ver a herdeira doente e contou que a situação a deixou agoniada. “Gente, hoje foi luta, viu? Na verdade, tem uns três dias já, por isso que estou mais sumidinha daqui também. Uma virose chata, chata, chata, chata em Liz, uma febre que não baixa”, disse Lore em vídeo publicado no Instagram.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu já fico agoniada, fico com, sei lá, eu não consigo lidar bem com ver Liz doente, acho que nenhum pai, nenhuma mãe, né? Só que eu fico muito, sei lá, eu não consigo me concentrar em mais nada”, desabafou.

Por fim, a mulher de Leo Santana tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde de Liz. “Enfim, ela tá melhorando, agora acabei de botar ela para dormir, dei o banho, comeu uma sopinha, eu deitei aqui pra poder falar com vocês”, completou.