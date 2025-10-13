Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Após condenar Bolsonaro, STF julga mais 7 réus por golpe nesta terça

Acusados do Núcleo 4 respondem por tentativa de golpe e ataques às instituições

Flávia Requião

Por Flávia Requião

13/10/2025 - 19:04 h | Atualizada em 14/10/2025 - 9:19
Réus teriam espalhado notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e são acusados de atacar instituições e autoridades
Réus teriam espalhado notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e são acusados de atacar instituições e autoridades

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira, 14, a análise da Ação Penal que envolve o Núcleo 4 da suposta trama golpista. Sete réus, acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de tentativa de golpe de Estado, serão julgados.

Segundo a denúncia detalhada pelo STF, os réus teriam espalhado notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e são acusados de atacar instituições e autoridades.

Todos respondem pelos seguintes crimes:

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Tentativa de golpe de Estado
  • Participação em organização criminosa armada
  • Dano qualificado
  • Deterioração de patrimônio tombado

O Núcleo 4 é o segundo grupo a ser julgado no âmbito da Ação Penal 2694. O julgamento do Núcleo 1 foi concluído em 11 de setembro, com a condenação de todos os oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o julgamento do Núcleo 3, formado por dez réus, terá início em 11 de novembro e deve se estender até 19 do mesmo mês.

O julgamento será presencial e serão realizadas sessões em quatro datas:

  • 14 e 21 de outubro: sessões pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 19h.
  • 15 e 22 de outubro: sessões apenas pela manhã, das 9h às 12h.

Sustentações

De acordo com o STF, a sessão:

  • terá início com a leitura do relatório, que resume o caso, feita pelo ministro Alexandre de Moraes.
  • Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação, fará sua exposição.
  • Após a acusação, a defesa de cada réu terá até uma hora, seguindo a ordem alfabética, para apresentar seus argumentos.

Com o término das manifestações, o ministro Alexandre de Moraes apresentará seu voto, no qual analisará os fatos, as provas e os argumentos, indicando se se pronuncia pela condenação ou absolvição de cada réu.

Segundo o Regimento Interno do STF, os demais integrantes da Primeira Turma votam em ordem crescente de antiguidade, sendo o presidente da Turma o último a se manifestar. Assim, após o relator, votam os ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux, a ministra Cármen Lúcia e, por fim, o ministro Flávio Dino.

A decisão final sobre condenação ou absolvição é tomada por maioria de votos. Caso haja condenação, o relator apresentará sua proposta de fixação das penas, que também será votada pelos demais integrantes do colegiado.

Veja quem são os réus que começam a ser julgados amanhã:

  • Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército;
  • Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal;
  • Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;
  • Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército;
  • Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal;
  • Reginaldo Abreu, coronel do Exército.

Tags:

Golpe de Estado Jair Bolsonaro julgamento Núcleo 4 STF

