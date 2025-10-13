Lula manda recado claro a Zambelli: "Vai pagar pelo erro que fez"

Declaração foi dada à imprensa após Lula cumprir agenda em Roma. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira, 13, que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) "pagará pelo que fez", independentemente de a punição ser cumprida no Brasil ou na Itália.

A declaração foi dada à imprensa após Lula cumprir agenda em Roma. Ele foi questionado sobre o processo de extradição ao qual a parlamentar está sendo submetida. Atualmente, Zambelli está presa na Itália.

“Nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa que não merece respeito do que é uma democracia. Ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Portanto, é uma questão da Justiça, não é uma questão minha", afirmou.

Zambelli está presa desde julho, depois de ter saído do Brasil antes da finalização de um processo no Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou em sua condenação a 10 anos de prisão por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir documentos falsificados.

Em razão de um acordo de extradição com a Itália, o governo brasileiro solicitou que Zambelli seja devolvida ao país para cumprir a pena no Brasil. Até o momento, o processo de extradição ainda não foi finalizado.