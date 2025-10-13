Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Moraes flexibiliza regras para atendimentos médicos de Bolsonaro

Flexibilização ocorre após agravamento do quadro de saúde do ex-presidente

Redação

Por Redação

13/10/2025 - 16:08 h | Atualizada em 13/10/2025 - 16:44
Decisão também garante à médica Marina Pasolini autorização permanente para visitar o ex-presidente
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu autorização nesta segunda-feira, 13, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja atendido por médicos devido à piora de um quadro de soluços. A medida também libera o ex-presidente para realizar tratamentos em sua residência, sem precisar de aval prévio da Corte.

A decisão também garante à médica Marina Pasolini autorização permanente para visitar o ex-presidente. A partir de agora, ela poderá entrar na residência de Bolsonaro e realizar atendimentos sem necessidade de novo aval judicial.

O ministro ainda liberou que Bolsonaro possa ser internado em situações de urgência sem necessidade de aprovação prévia do STF, desde que a internação seja comunicada e comprovada à Corte no prazo de até 24 horas.

O pedido para a visita foi realizado pelos advogados de Bolsonaro na última sexta, 10, no entanto, segundo apuração da CNN, a petição entrou no sistema somente hoje. No documento, a defesa ressalta um “agravamento” dos soluços e a necessidade de uma avaliação rápida do pedido por parte de Moraes.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto, após violar medidas cautelares impostas pelo Supremo. Desde então, o ex-presidente saiu de casa em três ocasiões, todas para realizar consultas médicas.

Bolsonaro foi internado no dia 17 de setembro após apresentar quadro de soluços persistentes, vômitos e pressão arterial baixa. À época, ele ficou hospitalizado no Hospital DF Star, em Brasília.

Antes, o ex-presidente tinha passado por uma cirurgia de cinco horas para retirada de lesão de pele. Na ocasião, os exames indicaram anemia por deficiência de ferro e vestígios de uma pneumonia recente. Ele também trata um câncer de pele.

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro soluços STF

x