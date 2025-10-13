Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula prega combate urgente à fome e faz apelo; veja

Presidente discursa em fórum de combate à fome e a pobreza

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

13/10/2025 - 14:45 h
Lula faz apelo para combate à fome
Lula faz apelo para combate à fome -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um 'chamado' para as nações e banco multilaterais no combate à fome, nesta segunda-feira, 13, durante a 2ª Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e ressaltou a atuação do Brasil na colaboração acerca do assunto.

Lula, que cumpre agenda em Roma, citou o contraste entre o avanço das ferramentas tecnológicas e a persistência de problemas sociais estruturais, como a fome e a desigualdade social, e afirmou que a transformação do quadro atual só acontecerá com o empenho de recursos financeiros.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Wagner revela favorito de Lula para sucessão no STF
Crise de soluço de Bolsonaro agrava e defesa faz apelo urgente a Moraes
Bruno Reis ironiza tarifa zero em Salvador e faz provocação

“Sem recursos financeiros não haverá transformação. Ano passado a ajuda oficial ao desenvolvimento registrou uma queda de 23% em relação aos níveis pré-pandêmicos”,disparou Lula, que continuou.

“Primeiro, aos bancos multilaterais e países doadores: é necessário rever as prioridades. Programas de ajuste fiscal não são um fim em si mesmo que justifiquem a redução do investimento em desenvolvimento humano e social [...] Não há melhor estímulo para a economia global do que o combate à fome e à pobreza", completou o presidente.

Encontro com o Papa Leão XIV

O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva estiveram com o Papa Leão XIV, nesta segunda-feira, 13, em Roma. No encontro, o chefe do Palácio do Planalto convidou o líder máximo da Igreja Católica para a COP30, que acontece em novembro em Belém.

"Convidei-o a vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma Conferência do Clima pela primeira vez no coração da Amazônia. Por conta do Jubileu, o Papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fome Lula Roma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula faz apelo para combate à fome
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Lula faz apelo para combate à fome
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Lula faz apelo para combate à fome
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Lula faz apelo para combate à fome
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x