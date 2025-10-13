Lula prega combate urgente à fome e faz apelo; veja

Lula faz apelo para combate à fome - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um 'chamado' para as nações e banco multilaterais no combate à fome, nesta segunda-feira, 13, durante a 2ª Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e ressaltou a atuação do Brasil na colaboração acerca do assunto.

Lula, que cumpre agenda em Roma, citou o contraste entre o avanço das ferramentas tecnológicas e a persistência de problemas sociais estruturais, como a fome e a desigualdade social, e afirmou que a transformação do quadro atual só acontecerá com o empenho de recursos financeiros.

“Sem recursos financeiros não haverá transformação. Ano passado a ajuda oficial ao desenvolvimento registrou uma queda de 23% em relação aos níveis pré-pandêmicos”,disparou Lula, que continuou.

“Primeiro, aos bancos multilaterais e países doadores: é necessário rever as prioridades. Programas de ajuste fiscal não são um fim em si mesmo que justifiquem a redução do investimento em desenvolvimento humano e social [...] Não há melhor estímulo para a economia global do que o combate à fome e à pobreza", completou o presidente.

Encontro com o Papa Leão XIV

O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva estiveram com o Papa Leão XIV, nesta segunda-feira, 13, em Roma. No encontro, o chefe do Palácio do Planalto convidou o líder máximo da Igreja Católica para a COP30, que acontece em novembro em Belém.

"Convidei-o a vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma Conferência do Clima pela primeira vez no coração da Amazônia. Por conta do Jubileu, o Papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém", afirmou.