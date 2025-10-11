PRIMEIRO CONTATO
Vaticano confirma encontro entre Lula e o Papa Leão XIV
Encontro deve acontecer na segunda-feira, 13, em Roma, onde o presidente participa do Fórum Mundial da Alimentação
Por Redação
O presidente Luís Inácio Lula da Silva vai se reunir com o Papa Leão XIV na segunda-feira, 13, em Roma. A agenda foi confirmada pelo Vaticano, através do serviço de imprensa da Santa Sé.
O encontro se dá em meio a outros compromissos internacionais do presidente do Brasil na Itália. A informação foi confirmada neste sábado, 11, pelo serviço de imprensa da Santa Sé. Será a primeira entre Lula e o líder da Igreja Católica desde que Leão XIV foi eleito o novo papa.
O embarque do líder brasileiro para a Itália estava previsto para o fim da tarde deste sábado. Na capital italiana, Lula participará do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
Além disso, o presidente do Brasil também deve comparecer à reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza — iniciativa lançada pelo G20 no último ano, durante a presidência brasileira no grupo.
