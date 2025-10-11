Vaticano confirma encontro entre Lula e o Papa Leão XIV

Lula participa em Roma do Fórum Mundial da Alimentação e vai se encontrar com o Papa Leão XIV - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luís Inácio Lula da Silva vai se reunir com o Papa Leão XIV na segunda-feira, 13, em Roma. A agenda foi confirmada pelo Vaticano, através do serviço de imprensa da Santa Sé.

O encontro se dá em meio a outros compromissos internacionais do presidente do Brasil na Itália. A informação foi confirmada neste sábado, 11, pelo serviço de imprensa da Santa Sé. Será a primeira entre Lula e o líder da Igreja Católica desde que Leão XIV foi eleito o novo papa.

O embarque do líder brasileiro para a Itália estava previsto para o fim da tarde deste sábado. Na capital italiana, Lula participará do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Além disso, o presidente do Brasil também deve comparecer à reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza — iniciativa lançada pelo G20 no último ano, durante a presidência brasileira no grupo.