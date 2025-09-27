Papa Leão XIV escolhe brasileiro para cargo fundamental no Vaticano

Dom Ilson de Jesus vai permanecer secretário do Dicastério - Foto: Reprodução | Diocese Ribeirão Preto

O Papa Leão XIV escolheu o brasileiro Dom Ilson de Jesus para ocupar o posto de secretário do Dicastério dos Bispos, um dos cargos mais importantes da alta cúpula do Vaticano. Foi a primeira nomeação do pontífice americano desde que ele sucedeu o Papa Francisco.

Ilson, que já tem trajetória consolidada dentro do alto escalão da Igreja Católica já estava no cargo, sendo mantido pelo novo papa pelo próximos cinco anos. O brasileiro é natural de Sertãozinho, interior de São Paulo, e tem 66 anos.

Trajetória

Dom Ilson de Jesus foi ordenado sacerdote em 1989, na cidade de Ribeirão Preto. Formado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, o brasileiro foi escolhido em 2008 como oficial da Congregação para os Bispos. Durante o pontificado de Bento XVI, em 2011, foi nomeado Capelão de Sua Santidade.

Em 2013, Ilson deu um novo passo ao ser nomeado secretário do Dicastério dos Bispos por Francisco, sendo escolhido posteriormente secretário do Colégio dos Cardeais.