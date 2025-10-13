Lula convida o papa à COP30 e recebe promessa de visita ao Brasil

Presidente Lula e papa Leão XIV - Foto: © Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o papa Leão XIV se reuniram nesta segunda-feira, 13, na Biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano. O encontro durou cerca de 30 minutos e abordou temas como religião, o atual momento global e questões sociais do Brasil.

Durante a conversa, Lula falou sobre sua participação na reunião da FAO — órgão das Nações Unidas voltado ao combate à fome — e convidou o pontífice a visitar o Brasil para participar da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

“Por conta do Jubileu, o Papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém”, afirmou Lula em publicação no X (antigo Twitter).

Apesar de não confirmar presença na COP, o papa Leão XIV disse que pretende visitar o Brasil “no momento oportuno”. O presidente destacou a demonstração de fé dos brasileiros durante o Círio de Nazaré e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorados no domingo, 12.

Fizeram parte da comitiva presidencial a primeira-dama Janja Lula da Silva e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Agenda na FAO

Ainda nesta segunda, Lula participa da Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na sede da FAO. Antes de retornar ao Brasil, o presidente se reúne com o chefe de governo de Bangladesh, Muhammad Yunus.