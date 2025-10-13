Menu
Agora vai? Lula define data para anúncio de Boulos em Ministério

Boulos vai assumir Ministério da Secretaria-Geral da Presidência

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

13/10/2025 - 8:32 h
Guilherme Boulos e Lula
Guilherme Boulos e Lula -

Entre idas e vindas, parece que agora vai. O presidente Lula (PT) definiu quando o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) vai assumir o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República.

O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta semana, após o mandatário retornar de Roma, onde está em agenda oficial com o papa Leão XIV. A informação foi passada por auxiliares do presidente ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Guilherme Boulos assumirá a pasta no lugar de Márcio Macêdo. Entre as atribuições, a Secretaria-Geral da Presidência cuida da relação com os movimentos sociais, além da parte burocrática do Executivo.

O Psol já discute internamente o futuro de Guilherme Boulos, deputado federal por São Paulo, que será nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ao Portal A TARDE, Paula Coradi, que preside a legenda, apontou a postura que será adotada pelo partido.

Segundo a dirigente do Psol, Boulos não precisará se licenciar do partido, como é recomendado pela legenda em situações como essa, por não integrar os quadros da direção nacional. Caso assuma o cargo, o parlamentar será o segundo da sigla dentro da Esplanada dos Ministérios.

"Ele não ocupa cargo na direção do partido, por isso, não precisa se licenciar do PSOL para assumir o ministério", explicou Paula Coradi em conversa com o Portal A TARDE.

Na ausência de Guilherme Boulos, que deve permanecer no ministério até o final do atual mandato presidencial de Lula, o Psol já trabalha com duas apostas para puxar votos para a bancada de São Paulo na Câmara dos Deputados.

Segundo informações recentes obtidas pelo Portal A TARDE com integrantes da sigla, Érika Hilton é vista como a deputada que irá ocupar o posto de puxadora de votos. Apesar da expectativa, o Psol entende que ela não conseguirá atingir os 1.001.472 votos de Boulos.

