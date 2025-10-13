Bruno Reis ironiza tarifa zero em Salvador e faz provocação

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) - Foto: Betto Jr/Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), voltou a ironizar a possibilidade de tarifa zero, sugerida por membros do governo Lula, nesta segunda-feira, 13, durante o lançamento da programação do Novembro Salvador Capital Afro 2025, em um hotel no bairro do Stiep.

Em coletiva de imprensa, ele afirmou que o custo anual do transporte público, no município, é superior a R$ 1,33 bilhão, valor que está acima da capacidade de orçamento da atual administração.

Segundo Bruno, a proposta só será viável se de fato o governo federal bancar parte do custo do sistema — o plano vem sendo estudado pela gestão do presidente Lula (PT), mas não teria condições de ser implementado já em 2026, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Ele ainda ressaltou que o orçamento de Salvador para 2025 é de R$ 13,6 bilhões, dos quais apenas R$ 680 milhões estão disponíveis para investimentos. O restante estão comprometidos para ações em saúde e educação.

"Alguém vai ter que pagar essa conta. Vamos parar de piada, de conversa fiada, de enrolar a população. Se o governo federal assumir, terá todo o nosso apoio. Porém, os municípios não têm condições de bancar isso sozinhos", disparou.