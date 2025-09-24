Bruno Reis endossa estudo de Lula sobre tarifa zero: “É possível”

Bruno Reis acredita ser possível a aplicação da tarifa zero no Brasil. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) avalia ser possível a implantação de tarifa zero no transporte público das cidades brasileiras, desde que haja um subsídio pesado do governo federal.

O gestor disse ser favorável ao estudo encaminhado pelo presidente Lula (PT) à sua equipe econômica para buscar a viabilidade da proposta. Durante a entrega de uma escola no bairro de Cosme de Farias, nesta quarta-feira, 24, ele explicou que a prefeitura sozinha não tem condições de arcar com a gratuidade nos ônibus.

“Se o governo federal pagar o subsídio, sim, é possível [a tarifa zero]. Não existe almoço de graça, infelizmente alguém tá pagando. Hoje o custo do sistema de Salvador é de R$ 1 bilhão. A prefeitura bota por ano quase R$ 90 milhões, 9% disso a duras penas de um orçamento que eu só tenho livre para investimento R$ 400 milhões, onde R$ 90 milhões eu tiro para o ônibus e sobra R$ 310 milhões para essas obras todas que vocês estão vendo. Como é que vai pagar R$1 bilhão de transporte?”, disse o prefeito ao ser questionado pelo Portal A TARDE.

Vai fechar a escola, vai fechar o hospital, vai demitir servidor. Eu não tenho dinheiro, agora o Governo Federal quer implantar o transporte zero? É possível? Acho que sim Bruno Reis, prefeito de Salvador

Embora considere a viabilidade da proposta, o chefe do Executivo da capital baiana mostrou ceticismo. Bruno afirmou que além da vontade, é preciso que o assunto seja de fato prioridade para o governo federal, e não apenas uma promessa eleitoral.

“Achar que é algo que vai ser feito agora em véspera de eleição no clima que tá o país? Eu não creio que avance”, projetou. Apesar disso, ele se dispôs a discutir ideias que possam baratear a tarifa.

“Estou fazendo gestão e entrega, mas se quiser discutir número, se quiser que o prefeito vá lá explicar sobre isso, com toda humildade, e dar uma aula sobre o assunto de como poderia fechar essa equação estou à disposição. Quem disser que eu estou mentindo, quiser discordar, quiser fazer um debate com base no que está na colocado na mesa, na realidade, eu estou à disposição”, pontuou.

Em estudo

A proposta que o governo Lula quer estudar, retoma as análises já apresentadas pelo agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 2012. Na ocasião, ele apresentou um plano que previa zerar as passagens por meio de subsídio às empresas de transportes públicos.

O benefício em questão, intitulado de subsídio cruzado, estimava a cobrança de R$ 1 por litro de gasolina para financiar o sistema. A proposta foi colocada na mesa da presidente Dilma Rousseff, mas não foi adiante.

Fontes do Palácio do Planalto, por sua vez, enxergam a medida como difícil diante do cenário econômico do país, segundo informações do jornal Valor Econômico. As equipes de Lula permanecem estudando a viabilidade da proposta.

Até o momento, não há garantias de que a medida possa efetivamente implementada no país já no próximo ano.

A Warren Investimentos estima que o custo anual dessa proposta poderia chegar a R$ 4,3 bilhões no ano que vem, caso a União subsidie os transportes públicos.