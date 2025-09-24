POLÍTICA
Teleférico do Subúrbio de Salvador entra na reta final de projeto
Prefeito de Salvador afirmou que a licitação deve ser lançada no início de 2026
Por Anderson Ramos e Flávia Requião
Cada vez mais próximo de sair do papel, o Teleférico do Subúrbio já está na reta final de conclusão do projeto executivo, conforme anunciou o prefeito Bruno Reis, na manhã desta quarta-feira, 24.
“O projeto está sendo concluído. A nossa expectativa é poder lançar a licitação no início do ano que vem”, afirmou o gestor, durante coletiva de imprensa.
Segundo ele, todos os entraves administrativos já foram superados, o que permitirá acelerar o processo de implantação.
“Eu estou concluindo o projeto que já contratei, vou licitar a obra e, no dia em que eu der a ordem de serviço, já vai estar lá o canteiro montado. Às vezes, a obra até começa antes do prefeito assinar a ordem. Então é um projeto que já teve todos os gargalos superados e será mais um grande investimento que vamos tirar do papel”, disse.
O teleférico, uma das grandes promessas de mobilidade da Prefeitura de Salvador, deve reduzir em mais de 1h, o deslocamento dos passageiros a pontos estratégicos da cidade.
Quando o teleférico do Subúrbio será entregue?
Com o projeto executivo chegando a reta final, a expectativa é que a intervenção comece a ser desenvolvida em 2026. A previsão é que o equipamento seja concluído no território soteropolitano em 2029, depois do fim do segundo mandato do prefeito Bruno Reis (União Brasil).
Bairros de Salvador que serão beneficiados com teleférico
Ao menos seis bairros da capital baiana, localizados no Subúrbio Ferroviário, serão beneficiados com a novidade, são eles:
- Praia Grande
- Rio Sena
- Ilha amarela
- Alto da Terezinha
- Pirajá
- Campinas de Pirajá
