POLÍTICA

Itaparica receberá novas obras milionárias em áreas estratégicas

Projeto inclui a recuperação de vias no Bairro Brasileirinho e a segunda etapa da revitalização da Orla de Ponta de Areia

Flávia Requião

Por Flávia Requião

24/09/2025 - 10:51 h | Atualizada em 24/09/2025 - 11:22
Fotos de arquivo da 1ª etapa da requalificação da Orla de Ponta de Areia
Fotos de arquivo da 1ª etapa da requalificação da Orla de Ponta de Areia

Regiões da Ilha de Itaparicareceberão novas obras de requalificação urbana, incluindo a recuperação das vias do bairro Brasileirinho e a segunda etapa da revitalização da Orla de Ponta de Areia. Ao todo, o governo do Estado da Bahia prevê um investimento de R$ 6,2 milhões.

Conforme detalhou a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) ao Portal A TARDE, as intervenções abrangem dois importantes trechos da cidade.

Na segunda etapa das obras de requalificação da Orla de Ponta de Areia serão implantados:

  • 6,3 mil m² de pavimentação em piso intertravado;
  • 2,4 mil m² de passeios em concreto;
  • ciclovia;
  • iluminação;
  • drenagem;
  • contenção em alvenaria de pedra;
  • sinalização e
  • paisagismo.
Fotos de arquivo da 1ª etapa da requalificação da Orla de Ponta de Areia
Fotos de arquivo da 1ª etapa da requalificação da Orla de Ponta de Areia | Foto: Joá Souza/ GOVBA

Já no Bairro Brasileirinho serão recuperados cerca de 2,9 mil m² de pavimentação em paralelepípedo, com 1,8 mil m² de passeios em concreto dotados de rampas de acessibilidade e piso tátil, além de serviços de drenagem e sinalização.

Licitação

O governo da Bahia, através da Conder, já anunciou a abertura de licitação presencial marcada para o dia 14 de outubro de 2025, às 14h30, para a contratação de empresa especializada para a execução de obras de requalificação urbana em áreas estratégicas da região.

O edital completo da licitação está disponível no site da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana de Salvador (CONDER), responsável pela gestão do processo.

x