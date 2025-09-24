Itaparica receberá novas obras milionárias em áreas estratégicas

Fotos de arquivo da 1ª etapa da requalificação da Orla de Ponta de Areia - Foto: Joá Souza/ GOVBA

Regiões da Ilha de Itaparicareceberão novas obras de requalificação urbana, incluindo a recuperação das vias do bairro Brasileirinho e a segunda etapa da revitalização da Orla de Ponta de Areia. Ao todo, o governo do Estado da Bahia prevê um investimento de R$ 6,2 milhões.

Conforme detalhou a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) ao Portal A TARDE, as intervenções abrangem dois importantes trechos da cidade.

Na segunda etapa das obras de requalificação da Orla de Ponta de Areia serão implantados:

6,3 mil m² de pavimentação em piso intertravado;

2,4 mil m² de passeios em concreto;

ciclovia;

iluminação;

drenagem;

contenção em alvenaria de pedra;

sinalização e

paisagismo.

Fotos de arquivo da 1ª etapa da requalificação da Orla de Ponta de Areia | Foto: Joá Souza/ GOVBA

Já no Bairro Brasileirinho serão recuperados cerca de 2,9 mil m² de pavimentação em paralelepípedo, com 1,8 mil m² de passeios em concreto dotados de rampas de acessibilidade e piso tátil, além de serviços de drenagem e sinalização.

Licitação

O governo da Bahia, através da Conder, já anunciou a abertura de licitação presencial marcada para o dia 14 de outubro de 2025, às 14h30, para a contratação de empresa especializada para a execução de obras de requalificação urbana em áreas estratégicas da região.

O edital completo da licitação está disponível no site da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana de Salvador (CONDER), responsável pela gestão do processo.