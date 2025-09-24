POLÍTICA
Itaparica receberá novas obras milionárias em áreas estratégicas
Projeto inclui a recuperação de vias no Bairro Brasileirinho e a segunda etapa da revitalização da Orla de Ponta de Areia
Por Flávia Requião
Regiões da Ilha de Itaparicareceberão novas obras de requalificação urbana, incluindo a recuperação das vias do bairro Brasileirinho e a segunda etapa da revitalização da Orla de Ponta de Areia. Ao todo, o governo do Estado da Bahia prevê um investimento de R$ 6,2 milhões.
Conforme detalhou a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) ao Portal A TARDE, as intervenções abrangem dois importantes trechos da cidade.
Leia Também:
Na segunda etapa das obras de requalificação da Orla de Ponta de Areia serão implantados:
- 6,3 mil m² de pavimentação em piso intertravado;
- 2,4 mil m² de passeios em concreto;
- ciclovia;
- iluminação;
- drenagem;
- contenção em alvenaria de pedra;
- sinalização e
- paisagismo.
Já no Bairro Brasileirinho serão recuperados cerca de 2,9 mil m² de pavimentação em paralelepípedo, com 1,8 mil m² de passeios em concreto dotados de rampas de acessibilidade e piso tátil, além de serviços de drenagem e sinalização.
Licitação
O governo da Bahia, através da Conder, já anunciou a abertura de licitação presencial marcada para o dia 14 de outubro de 2025, às 14h30, para a contratação de empresa especializada para a execução de obras de requalificação urbana em áreas estratégicas da região.
O edital completo da licitação está disponível no site da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana de Salvador (CONDER), responsável pela gestão do processo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes