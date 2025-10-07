ÔNIBUS GRATUITO
Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público
Proposta é uma das apostas para o fim do mandato de Lula (PT)
Por Cássio Moreira e Gabriela Araújo
Uma das grandes apostas para o fim do mandato do governo Lula (PT) é estabelecer a tarifa zero para os transportes públicos do país. A viabilidade da medida vem sendo amplamente estudada pela equipe econômica da gestão, a pedido do próprio mandatário.
Na manhã desta terça-feira, 7, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu sobre o assunto ao Grupo A TARDE durante o programa “Bom dia, Ministro”, veiculado pelo Canal do Governo.
“Esse tema é um tema muito antigo no Brasil. Nós sabemos que o transporte público urbano é uma questão importante para o trabalhador. Nesse momento, nós estamos fazendo uma radiografia do setor, a pedido do presidente”, disse Haddad.
A fim de avançar com o projeto, a pasta vem se debruçando em antigos estudos já encomendados pelo governo que perpassam sobre o financiamento do setor de transportes.
“Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor”, acrescentou Haddad.
Já no que se refere a questão da radiografia sobre a viabilidade econômica da proposta, Haddad explicou que estão tentando responder às seguintes perguntas:
- Quanto custa o setor?
- Quanto o poder público está colocando subsídio para o setor?;
- Quanto é que as empresas mediante ao vale transportes estão aportando para o setor?
- Quanto é que está saindo do bolso do trabalhador?
- Quais são os gargalos tecnológicos e as oportunidades tecnológicas?
Em seguida, ele acrescentou afirmando que a proposta tem "apelo social muito forte" e, por isso, estão analisando para caminhos para aprimoramentos.
Então, nós estamos fazendo um mapeamento. Justamente, para poder responder a sua pergunta de maneira adequada. Nós vamos perseverar nesse estudo para apresentar uma radiografia do setor
Assista entrevista completa
Impedimentos
O Planalto, no entanto, sabe que mesmo que se esforçasse muito, não teria condições de implantar a tarifa zero para transporte público ainda no ano que vem.
Além do prazo para colocar o projeto de pé ser pequeno, o esboço do que poderia ser o programa é tão preliminar, no momento, que não teria como apresentar cenários à população por agora.
