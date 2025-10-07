Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÔNIBUS GRATUITO

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Proposta é uma das apostas para o fim do mandato de Lula (PT)

Cássio Moreira e Gabriela Araújo

Por Cássio Moreira e Gabriela Araújo

07/10/2025 - 9:38 h | Atualizada em 07/10/2025 - 15:19
Ministro da Fazenda, Fernado Haddad, participa do programa Bom Dia, Ministro
Ministro da Fazenda, Fernado Haddad, participa do programa Bom Dia, Ministro -

Uma das grandes apostas para o fim do mandato do governo Lula (PT) é estabelecer a tarifa zero para os transportes públicos do país. A viabilidade da medida vem sendo amplamente estudada pela equipe econômica da gestão, a pedido do próprio mandatário.

Na manhã desta terça-feira, 7, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu sobre o assunto ao Grupo A TARDE durante o programa “Bom dia, Ministro”, veiculado pelo Canal do Governo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Esse tema é um tema muito antigo no Brasil. Nós sabemos que o transporte público urbano é uma questão importante para o trabalhador. Nesse momento, nós estamos fazendo uma radiografia do setor, a pedido do presidente”, disse Haddad.

Leia Também:

Bruno Reis endossa estudo de Lula sobre tarifa zero: “É possível”
CCJ da Câmara de Salvador rejeita Tarifa Zero para Elevador Lacerda
Saiba qual deve ser a 1ª cidade baiana com tarifa zero de ônibus
Transporte público gratuito: a aposta de Lula para se reeleger presidente

A fim de avançar com o projeto, a pasta vem se debruçando em antigos estudos já encomendados pelo governo que perpassam sobre o financiamento do setor de transportes.

“Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor”, acrescentou Haddad.

Já no que se refere a questão da radiografia sobre a viabilidade econômica da proposta, Haddad explicou que estão tentando responder às seguintes perguntas:

  • Quanto custa o setor?
  • Quanto o poder público está colocando subsídio para o setor?;
  • Quanto é que as empresas mediante ao vale transportes estão aportando para o setor?
  • Quanto é que está saindo do bolso do trabalhador?
  • Quais são os gargalos tecnológicos e as oportunidades tecnológicas?

Em seguida, ele acrescentou afirmando que a proposta tem "apelo social muito forte" e, por isso, estão analisando para caminhos para aprimoramentos.

Então, nós estamos fazendo um mapeamento. Justamente, para poder responder a sua pergunta de maneira adequada. Nós vamos perseverar nesse estudo para apresentar uma radiografia do setor
Fernando Haddad - ministro da Fazenda

Assista entrevista completa

Impedimentos

O Planalto, no entanto, sabe que mesmo que se esforçasse muito, não teria condições de implantar a tarifa zero para transporte público ainda no ano que vem.

Além do prazo para colocar o projeto de pé ser pequeno, o esboço do que poderia ser o programa é tão preliminar, no momento, que não teria como apresentar cenários à população por agora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fernando Haddad Lula Ministério da Fazenda tarifa zero

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro da Fazenda, Fernado Haddad, participa do programa Bom Dia, Ministro
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ministro da Fazenda, Fernado Haddad, participa do programa Bom Dia, Ministro
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ministro da Fazenda, Fernado Haddad, participa do programa Bom Dia, Ministro
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ministro da Fazenda, Fernado Haddad, participa do programa Bom Dia, Ministro
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x