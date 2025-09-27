Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Haddad crava candidatura de Lula em 2026

Ministro da Fazenda indica tentativa de reeleição do petista

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

27/09/2025 - 23:24 h
Fernando Haddad confirma nova candidatura de Lula
Fernando Haddad confirma nova candidatura de Lula -

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), cravou a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026. A declaração do integrante do governo ocorreu durante participação em um podcast, neste sábado, 27.

Ele é candidato a presidente
Fernando Haddad sobre Lula

Haddad, que também é cotado para concorrer ao Planalto, na ausência do petista, frisou que Lula será candidato ao quarto mandato no próximo ano. "Ele é candidato a presidente, sim", afirmou o ministro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Candidato em 2030?

Haddad ainda foi questionado no podcast Três Irmãos sobre uma possível candidatura em 2030, como provável sucessor de Lula, caso o atual presidente seja reeleito em 2026. O titular da Fazenda despistou e pontuou que a decisão "não pode ser um projeto de uma única pessoa".

Leia Também:

Ministro de Lula socorre passageira após desmaio em voo; assista
Pablo Roberto lança pacto para alfabetização de crianças em Feira de Santana
Presidente do Psol aponta retaliação após ter visto cancelado por Trump

“Candidatura à Presidência não pode ser um projeto de uma única pessoa. ‘Eu vou ser’. Não faz sentido isso", disparou o ministro da Fazenda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Fernando Haddad Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fernando Haddad confirma nova candidatura de Lula
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Fernando Haddad confirma nova candidatura de Lula
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Fernando Haddad confirma nova candidatura de Lula
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Fernando Haddad confirma nova candidatura de Lula
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x