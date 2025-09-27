POLÍTICA
Haddad crava candidatura de Lula em 2026
Ministro da Fazenda indica tentativa de reeleição do petista
Por Cássio Moreira
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), cravou a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026. A declaração do integrante do governo ocorreu durante participação em um podcast, neste sábado, 27.
Ele é candidato a presidente
Haddad, que também é cotado para concorrer ao Planalto, na ausência do petista, frisou que Lula será candidato ao quarto mandato no próximo ano. "Ele é candidato a presidente, sim", afirmou o ministro.
Candidato em 2030?
Haddad ainda foi questionado no podcast Três Irmãos sobre uma possível candidatura em 2030, como provável sucessor de Lula, caso o atual presidente seja reeleito em 2026. O titular da Fazenda despistou e pontuou que a decisão "não pode ser um projeto de uma única pessoa".
Leia Também:
“Candidatura à Presidência não pode ser um projeto de uma única pessoa. ‘Eu vou ser’. Não faz sentido isso", disparou o ministro da Fazenda.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes