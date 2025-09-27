Haddad crava candidatura de Lula em 2026

Fernando Haddad confirma nova candidatura de Lula - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), cravou a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026. A declaração do integrante do governo ocorreu durante participação em um podcast, neste sábado, 27.

Ele é candidato a presidente Fernando Haddad sobre Lula

Haddad, que também é cotado para concorrer ao Planalto, na ausência do petista, frisou que Lula será candidato ao quarto mandato no próximo ano. "Ele é candidato a presidente, sim", afirmou o ministro.

Candidato em 2030?

Haddad ainda foi questionado no podcast Três Irmãos sobre uma possível candidatura em 2030, como provável sucessor de Lula, caso o atual presidente seja reeleito em 2026. O titular da Fazenda despistou e pontuou que a decisão "não pode ser um projeto de uma única pessoa".

“Candidatura à Presidência não pode ser um projeto de uma única pessoa. ‘Eu vou ser’. Não faz sentido isso", disparou o ministro da Fazenda.