Transporte público gratuito: a aposta de Lula para se reeleger presidente

Presidente Lula em discurso na ONU - Foto: Ricardo Stuckert / PR

De olho na reeleição em 2026, o presidente Lula (PT) vem avaliando uma proposta ousada para ampliar o apoio à campanha dele ao Palácio do Planalto: a tarifa zero para o transporte público.

O entorno do mandatário avalia que a aprovação do projeto de isenção do pagamento de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil pode ajudar neste sentido — o texto já passou pela Câmara dos Deputados e está agora no Senado.

Em agosto, de acordo com o Estadão, Lula pediu ao Ministério da Fazenda um estudo sobre o custo da gratuidade do transporte público em todo o território nacional. Alguns trabalhos recentes nessa direção (um de 2023 e outro de 2024) já foram feitos pelo setor privado, com retornos positivos.

O fim da cobrança nos transportes, —além da recepção positiva junto à população —, ajudaria também na inflação, diminuindo, mesmo em pequena parte, o esforço do Banco Central de buscar a meta de 3% estipulada até 2027.

Impedimentos

No entanto, o Planalto sabe que mesmo que se esforçasse muito, não teria condições de implantar a tarifa zero para transporte público ainda no ano que vem. Além do prazo para colocar o projeto de pé ser pequeno, o esboço do que poderia ser o programa é tão preliminar, no momento, que não teria como apresentar cenários à população por agora.

| Foto: Ricardo Stuckert / PR

Bruno Reis endossa estudo de Lula sobre tarifa zero: “É possível”

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) avaliou ser possível a implantação de tarifa zero no transporte público das cidades brasileiras, desde que haja um subsídio pesado do governo federal.

O gestor disse ser favorável ao estudo encaminhado pelo presidente Lula (PT) à sua equipe econômica para buscar a viabilidade da proposta. Durante a entrega de uma escola no bairro de Cosme de Farias, em setembro, ele explicou que a prefeitura sozinha não tem condições de arcar com a gratuidade nos ônibus.

“Se o governo federal pagar o subsídio, sim, é possível [a tarifa zero]. Não existe almoço de graça, infelizmente alguém tá pagando. Hoje o custo do sistema de Salvador é de R$ 1 bilhão", afirmou o prefeito ao ser questionado pelo Portal A TARDE, na ocasião.

"A prefeitura bota por ano quase R$ 90 milhões, 9% disso a duras penas de um orçamento que eu só tenho livre para investimento R$ 400 milhões, onde R$ 90 milhões eu tiro para o ônibus e sobra R$ 310 milhões para essas obras todas que vocês estão vendo. Como é que vai pagar R$1 bilhão de transporte?”, questionou.