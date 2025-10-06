POLÍTICA
Lula diz acreditar que Senado aprovará isenção do Imposto de Renda
Projeto de lei, aprovado por unanimidade na Câmara, prevê isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil
Por Redação
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta segunda-feira, 6, acreditar que o Senado Federal aprove o projeto de lei de autoria do seu governo que isenta o IR (Imposto de Renda) para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais.
"E eu quero agradecer aos deputados, aprovamos por unanimidade, e eu acho que vamos aprovar no Senado que quem ganha até R$ 5 mil reais não pagará mais Imposto de Renda a partir do ano que vem", afirmou o chefe do Executivo, durante entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Imperatriz, interior do Maranhão.
Leia Também:
A proposta, uma das principais promessas de campanha de Lula, recebeu aprovação unânime na Câmara dos Deputados, com 493 votos a favor. O texto, relatado pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), ampliou o benefício, estendendo o limite de isenção parcial do Imposto de Renda para trabalhadores com renda de até R$ 7.350 mensais.
O governo Lula espera uma tramitação rápida no Senado. Caso seja aprovado, a medida segue para sanção presidencial. Mesmo com a aprovação ainda este ano, os cidadãos devem sentir os efeitos do PL 1087/25 em 2026.
Uma das divergências em relação ao texto é relativa à compensação tributária da proposta. Até o momento, o aumento da faixa de isenção será compensado taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano, ou seja, R$ 50 mil por mês.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes