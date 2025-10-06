Menu
Lula diz acreditar que Senado aprovará isenção do Imposto de Renda

Projeto de lei, aprovado por unanimidade na Câmara, prevê isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 21:20 h
A proposta, uma das principais promessas de campanha de Lula, recebeu aprovação unânime na Câmara dos Deputados
A proposta, uma das principais promessas de campanha de Lula, recebeu aprovação unânime na Câmara dos Deputados

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta segunda-feira, 6, acreditar que o Senado Federal aprove o projeto de lei de autoria do seu governo que isenta o IR (Imposto de Renda) para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais.

"E eu quero agradecer aos deputados, aprovamos por unanimidade, e eu acho que vamos aprovar no Senado que quem ganha até R$ 5 mil reais não pagará mais Imposto de Renda a partir do ano que vem", afirmou o chefe do Executivo, durante entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Imperatriz, interior do Maranhão.

A proposta, uma das principais promessas de campanha de Lula, recebeu aprovação unânime na Câmara dos Deputados, com 493 votos a favor. O texto, relatado pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), ampliou o benefício, estendendo o limite de isenção parcial do Imposto de Renda para trabalhadores com renda de até R$ 7.350 mensais.

O governo Lula espera uma tramitação rápida no Senado. Caso seja aprovado, a medida segue para sanção presidencial. Mesmo com a aprovação ainda este ano, os cidadãos devem sentir os efeitos do PL 1087/25 em 2026.

Uma das divergências em relação ao texto é relativa à compensação tributária da proposta. Até o momento, o aumento da faixa de isenção será compensado taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano, ou seja, R$ 50 mil por mês.

x