Lula exige libertação imediata de brasileiros detidos por Israel
Presidente critica ação de Israel contra missão humanitária à Faixa de Gaza e determina medidas diplomáticas para garantir retorno dos brasileiros
Por Flávia Requião
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou nesta quinta-feira, 2, a detenção da deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e de outros brasileiros que integravam a “Flotilha Global Sumud”, interceptada por Israel a caminho da Faixa de Gaza. O grupo levava ajuda humanitária à população palestina.
“O Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da ‘Flotilha Global Sumud’, entre eles cidadãos brasileiros, fora de seu mar territorial. E segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país”, afirmou Lula em mensagem no X.
O presidente disse ter determinado ao Ministério das Relações Exteriores que adote todas as medidas diplomáticas e legais necessárias para garantir a integridade dos brasileiros e assegurar o retorno ao país.
“Desde a primeira hora, dei o comando ao nosso Itamaraty para prestar todo o auxílio e usar todas as ferramentas diplomáticas e legais, junto ao Estado de Israel, para que essa situação absurda se encerre o quanto antes e possibilite aos integrantes brasileiros da flotilha regressarem em plena segurança”, completou.
O Estado de Israel violou as leis Internacionais ao interceptar os integrantes da “Flotilha Global Sumud”, entre eles cidadãos brasileiros, fora de seu mar territorial. E segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país.— Lula (@LulaOficial) October 6, 2025
Desde a primeira hora, dei o comando ao nosso…
Luizianne foi detida em 13 de setembro com destino a Gaza. A bordo da mesma missão estavam outros dez brasileiros, como a vereadora de Campinas Mariana Conti (PSOL), a presidente estadual do PSOL no Rio Grande do Sul Gabrielle Tolloti e o ativista Thiago Ávila, já detido em ação semelhante em junho. Também integrava a flotilha a ativista sueca Greta Thunberg.
Em nota na última semana, o Itamaraty afirmou acompanhar com "preocupação" os desdobramentos da interceptação da Flotilha Global Sumud, e pontuou que a Embaixada do Brasil em Israel tem feito contato com as autoridades locais para obter maiores informações.
"A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares", diz trecho.
