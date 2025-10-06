PAZ SELADA?
Lula faz convite inusitado a Trump durante telefonema
Presidentes conversaram por telefone, nesta segunda-feira, 6
Por Cássio Moreira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou Donald Trump, chefe dos Estados Unidos, para a COP30, que acontecerá em Belém, no Pará, em novembro deste ano. Os dois conversaram por telefone, nesta segunda-feira, 6.
Além do convite, Lula deu aval para as negociações entre Brasil e Estados Unidos, a fim de encerrar as tarifas impostas pelo país aos produtos brasileiros exportados. Os dois também sugeriram um encontro presencial na Cúpula da Asean, na Malásia.
"Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos", destacou o governo brasileiro em nota divulgada logo após a conversa.
O que foi tratado durante a conversa?
No bate-papo, os chefes de Estados tratam sobre os seguintes temas:
- Fim do tarifaço imposto por Trump sobre as exportações brasileiras;
- Retirada das medidas restritivas contra autoridades brasileiras, como a Lei Magnitsky;
- Importância de restauração das relações amigáveis entre os países.
