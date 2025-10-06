Menu
PAZ SELADA?

Lula faz convite inusitado a Trump durante telefonema

Presidentes conversaram por telefone, nesta segunda-feira, 6

Por Cássio Moreira

06/10/2025 - 13:31 h | Atualizada em 06/10/2025 - 13:44
Lula telefona para Donald Trump
Lula telefona para Donald Trump -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou Donald Trump, chefe dos Estados Unidos, para a COP30, que acontecerá em Belém, no Pará, em novembro deste ano. Os dois conversaram por telefone, nesta segunda-feira, 6.

Além do convite, Lula deu aval para as negociações entre Brasil e Estados Unidos, a fim de encerrar as tarifas impostas pelo país aos produtos brasileiros exportados. Os dois também sugeriram um encontro presencial na Cúpula da Asean, na Malásia.

"Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos", destacou o governo brasileiro em nota divulgada logo após a conversa.

O que foi tratado durante a conversa?

No bate-papo, os chefes de Estados tratam sobre os seguintes temas:

  • Fim do tarifaço imposto por Trump sobre as exportações brasileiras;
  • Retirada das medidas restritivas contra autoridades brasileiras, como a Lei Magnitsky;
  • Importância de restauração das relações amigáveis entre os países.

x