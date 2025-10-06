Lula faz convite inusitado a Trump durante telefonema

Lula telefona para Donald Trump - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou Donald Trump, chefe dos Estados Unidos, para a COP30, que acontecerá em Belém, no Pará, em novembro deste ano. Os dois conversaram por telefone, nesta segunda-feira, 6.

Além do convite, Lula deu aval para as negociações entre Brasil e Estados Unidos, a fim de encerrar as tarifas impostas pelo país aos produtos brasileiros exportados. Os dois também sugeriram um encontro presencial na Cúpula da Asean, na Malásia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos", destacou o governo brasileiro em nota divulgada logo após a conversa.

O que foi tratado durante a conversa?

No bate-papo, os chefes de Estados tratam sobre os seguintes temas: