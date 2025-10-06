Menu
MUNDO

Trump apresenta resultados de ataques dos EUA a alvos na América do Sul

21 pessoas morreram nos ataques

AFP

Por AFP

06/10/2025 - 6:38 h
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que os ataques a pequenas embarcações na costa venezuelana foram tão bem-sucedidos que "não há mais barcos" nessa região do Caribe.

"Estamos parando as drogas em um nível nunca visto", afirmou Trump a marinheiros, na base naval de Norfolk, Virgínia. "Somos tão bons nisso, que não há mais barcos, nem mesmo de pesca. Ninguém mais quer entrar na água", disse Trump, rindo. "Simplesmente não conseguimos achar nenhum."

Segundo funcionários americanos, 21 pessoas morreram nos ataques, que destruíram quatro embarcações e impediram que drogas chegassem aos Estados Unidos, ressaltou a Casa Branca.

Democratas e especialistas questionam a legalidade do uso de força letal em águas estrangeiras ou internacionais contra suspeitos que não foram detidos ou interrogados.

Trump comemorou o resultado da sua política e disse que a ação militar poderia se estender a rotas terrestres. "Não estão mais chegando pelo mar, então teremos, agora, que procurar em terra, porque eles serão forçados a vir por terra. Isso também não vai dar certo."

x