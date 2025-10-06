Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BANDEIRA BRANCA

Lula x Trump: saiba os bastidores da conversa entre os presidentes

Bate-papo entre os presidentes durou 30 minutos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

06/10/2025 - 12:47 h | Atualizada em 06/10/2025 - 13:23
Lula e Trump durante discursos na ONU
Lula e Trump durante discursos na ONU -

Os Estados Unidos (EUA) levantou a bandeira branca ao Brasil na manhã desta segunda-feira, 6, ao conversar com o presidente Lula (PT) por um rápido telefonema, com duração de 30 minutos.

O diálogo entre os presidentes seguiu em tom amistoso até o fim, de acordo com a nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, horas depois do bate-papo. A conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e os seguintes ministros brasileiros:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Fernando Haddad, ministro da Fazenda;
  • Mauro Vieira, ministro de Relações Institucionais;
  • Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação;
  • Celso Amorim, assessor especial.

O que foi tratado durante a conversa?

No bate-papo, os chefes de Estados tratam sobre os seguintes temas:

  • Fim do tarifaço imposto por Trump sobre as exportações brasileiras;
  • Retirada das medidas restritivas contra autoridades brasileiras, como a Lei Magnitsky;
  • Importância de restauração das relações amigáveis entre os países.

Na ocasião, o petista e o republicano também relembraram a "boa química" que tiveram em Nova York durante na Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.

Leia Também:

Conversa entre Lula e Trump ganha nova barreira; saiba qual
Governo brasileiro vê com otimismo encontro entre Lula e Trump
Semana começa com expectativa de encontro entre Lula e Trump
Planalto avalia local nos EUA para encontro entre Lula e Trump

Convites

O encontro presencial entre Lula e Trump também pode estar próximo de acontecer. Isso porque o petista convidou o americano para participar da COP30, em Belém (PA), que acontece em novembro.

Além disso, Lula também se dispôs para viajar aos Estados Unidos para encontrar com Trump. O brasileiro também aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia

Leia a nota sobre o encontro na íntegra

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.

O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.

Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil EUA Lula trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Trump durante discursos na ONU
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Lula e Trump durante discursos na ONU
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Lula e Trump durante discursos na ONU
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Lula e Trump durante discursos na ONU
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x