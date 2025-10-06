Alckmin ganha papel fundamental em negociação com Trump; entenda

Lula escala Alckmin para função fundamental em negociações - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi escalado pelo Palácio do Planalto para uma posição fundamental nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com Donald Trump.

Em nota, o Planalto explicou que Alckmin será o responsável pela sequência das conversas com Marco Rubio, secretário de Estado da Casa Branca. Além do vice-presidente, estarão também na linha de frente Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, e Mauro Vieira, chanceler.

"O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve", diz trecho da nota divulgada pelo governo logo após o encontro.

Tarifaço

Em agosto, a Casa Branca estabeleceu uma sobretaxa de até 50% para produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Como justificativa, o presidente Donald Trump acusou o Judiciário brasileiro de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além do 'tarifaço', o governo americano também subiu o tom nas retaliações a membros do Poder Judiciário e integrantes do Palácio do Planalto, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT).