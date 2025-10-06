Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Alckmin ganha papel fundamental em negociação com Trump; entenda

Presidente Lula conversou com Donald Trump nesta segunda, 6

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

06/10/2025 - 13:05 h | Atualizada em 06/10/2025 - 13:21
Lula escala Alckmin para função fundamental em negociações
Lula escala Alckmin para função fundamental em negociações -

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi escalado pelo Palácio do Planalto para uma posição fundamental nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com Donald Trump.

Em nota, o Planalto explicou que Alckmin será o responsável pela sequência das conversas com Marco Rubio, secretário de Estado da Casa Branca. Além do vice-presidente, estarão também na linha de frente Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, e Mauro Vieira, chanceler.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula x Trump: saiba os bastidores da conversa entre os presidentes
Vídeo: antes de se entregar, Binho Galinha nega ser miliciano
União Brasil usa dinheiro público para pagar contador pessoal de presidente
Reforma administrativa enfrenta resistência e deve travar em 2025

"O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve", diz trecho da nota divulgada pelo governo logo após o encontro.

Tarifaço

Em agosto, a Casa Branca estabeleceu uma sobretaxa de até 50% para produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Como justificativa, o presidente Donald Trump acusou o Judiciário brasileiro de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além do 'tarifaço', o governo americano também subiu o tom nas retaliações a membros do Poder Judiciário e integrantes do Palácio do Planalto, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estados unidos Geraldo Alckmin Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula escala Alckmin para função fundamental em negociações
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Lula escala Alckmin para função fundamental em negociações
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Lula escala Alckmin para função fundamental em negociações
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Lula escala Alckmin para função fundamental em negociações
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x