União Brasil usa dinheiro público para pagar contador pessoal de presidente

Presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda - Foto: Reprodução/União na Câmara

O União Brasil pagou cerca de R$ 730 mil em recursos públicos ao contador do escritório de advocacia pertencente a Antônio Rueda, presidente nacional do partido, para que atuasse também na gestão contábil e financeira da sigla.

O profissional em questão, José Edjackson da Silva, trabalha para o escritório Rueda & Rueda Advogados — administrado por Rueda e por sua irmã, Maria Emília “Mila” Rueda, tesoureira do União Brasil — desde janeiro de 2018, conforme consta em seu perfil na plataforma LinkedIn.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por indicação de Rueda, Edjackson passou a prestar serviços diretamente ao União Brasil a partir de 2022, quatro anos após começar no escritório. Desde então, ele recebeu R$ 175 mil em 2022, R$ 242 mil em 2023 e R$ 312 mil em 2024, totalizando R$ 729 mil.

Os relatórios de prestação de contas apresentados pelo contador indicam que ele atuava na implantação e adequação de um sistema de ERP (Enterprise Resource Planning), além de executar atividades de gestão contábil, financeira e organizacional da legenda.

Viagens pagas com dinheiro público

Além dos pagamentos pelos serviços, passagens aéreas de Edjackson entre Brasília e Recife — onde ele residia até o ano passado e onde está sediado o escritório de Rueda — também foram custeadas com recursos públicos.

O partido afirma que os deslocamentos “referem-se exclusivamente a atividades no âmbito da fundação do União Brasil, que tem estrutura fixa em Recife” e que “estão devidamente registrados”. A legenda acrescenta ainda que o cargo de diretor financeiro da fundação não é remunerado.

Defesa do partido

Em nota, o União Brasil declarou que “realiza todas as suas contratações dentro das normas legais e partidárias” e que Edjackson “atua de forma independente, com contratos distintos para cada função, sem sobreposição ou conflito de interesses”.

O partido, porém, não apresentou documentos que comprovem a existência de contratos separados para as duas funções.

Ligação política

Homem de confiança de Rueda, Edjackson é apontado como um dos aliados mais próximos do dirigente. Em outubro de 2024, quando o União Brasil realizou uma intervenção no diretório estadual de Pernambuco, Rueda nomeou o contador como presidente da comissão provisória que passou a comandar a legenda no estado.