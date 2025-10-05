Ex-presidente da Câmara vira alvo de bolsonaristas; saiba motivo

deputado Arthur Lira (PP-AL) - Foto: Kayo Magalhaães | Câmara dos Deputados

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), virou alvo dos bolsonaristas após ter sido o responsável por articular a aprovação da isenção do Imposto de Renda (IR), na Câmara dos Deputados, na semana passada — o texto teve votação unânime na Casa, situação rara.

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já avisaram, segundo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que a artilharia contra ele será pesada.

Projeto do IR bate recordes na Câmara dos Deputados

O projeto de lei que ampliou a isenção do Imposto de Renda para quem recebe salários de até R$ 5 mil, aprovado última na quarta-feira, 1º, pela Câmara dos Deputados, bateu recordes. Além da unanimidade — a maior que já aconteceu no Plenário da Casa —, o texto obteve a terceira maior votação favorável a uma proposta, também em plenário.

O levantamento, feito pelo jornal O Globo, levou em conta apenas as votações com placares registradas nos arquivos do Portal de Dados Aberto da Casa. No caso do texto do IR, todos os 493 deputados presentes votaram a favor da proposta.

A matéria só perde para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que instituiu o regime extraordinário fiscal para combate à pandemia da Covid-19, quando 505 deputados votaram a favor e apenas dois contra.

A outra foi a aprovação da Emenda à Constituição que tornou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, aprovada em julho de 2020, com 499 votos favoráveis e sete contrários.

Em 2025, outra votação já tinha sido unânime, a aprovação da Lei Geral do Esporte. Naquela ocasião, entretanto, a aprovação ocorreu com 471 votos favoráveis, 22 a menos que a votação obtida pelo PL da Isenção do IR.

A votação unânime na Câmara ocorreu semanas após protestos em todo o país levarem à derrubada da PEC da Blindagem no Senado.