Trump e Lula ‘selam a paz’ e confirmam encontro após telefonema

Conversas entre os presidentes foi confirmada pelo próprio americano em discurso - Foto: Ricardo Stuckert | PR | AFP

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, selou a paz com o Brasil nesta segunda-feira, 6, após telefonema com o presidente Lula (PT), que durou 30 minutos. Ao fim da conversa, o republicano demonstrou satisfação com o tom do bate-papo.

“Nesta manhã, eu fiz uma chamada telefônica muita boa com o presidente Lula, do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas a conversa focou principalmente na economia e no comércio entre os dois países”, escreveu o chefe da Casa Branca em uma rede social.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

O americano também assegurou que o encontro entre eles acontecerá ainda neste ano, e disse que a reunião deve acontecer nos dois países. A data, contudo, ainda não foi divulgada pelo presidente.

"Nós teremos futuras discussões e nos reuniremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da ligação — nossos países irão muito bem juntos!".

Durante o telefonema, o presidente Lula (PT) convidou novamente Trump para participar da COP 30, que será realizada em Belém, no Pará,no mês de novembro. Além disso, o brasileiro sugeriu possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia.

O que foi tratado durante a conversa?

No bate-papo, os chefes de Estados tratam sobre os seguintes temas:

Fim do tarifaço

Retirada das medidas restritivas contra autoridades brasileiras, como a Lei Magnitsky;

Importância de restauração das relações amigáveis entre os países.

Na ocasião, o petista e o republicano também relembraram a "boa química" que tiveram em Nova York durante na Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.

Veja o que Lula disse sobre o telefonema

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.

O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.

Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim".