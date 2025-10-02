Quem é a deputada do PT sequestrada por Israel em Gaza

Luizianne de Oliveira Lins - Foto: Divulgação / Câmara dos Deputados

A deputada federal Luizianne de Oliveira Lins (PT-CE), 56 anos, estava a bordo de uma flotilha humanitária interceptada por forças israelenses quando seguia rumo à Faixa de Gaza, na quarta-feira, 1º. O grupo internacional tentava levar suprimentos à região por meio de embarcações que partiram de portos no Mediterrâneo.

Ex-prefeita de Fortaleza por duas gestões (2005-2012), Luizianne é jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde leciona desde 1995, hoje licenciada. Filiada ao PT desde 1989, já foi vereadora, deputada estadual e presidente municipal da sigla em Fortaleza.

Atualmente cumpre seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, onde integra as comissões de Cultura, Comunicação e a Comissão Especial sobre Inteligência Artificial (PL 2338/23).

Além da atuação parlamentar no Brasil, Luizianne é membro do Comitê Executivo da Liga Internacional dos Parlamentares por Al Quds e Palestina, organização da qual se tornou representante da América Latina em 2024. A deputada tem presença ativa em fóruns internacionais em defesa da independência palestina.

Em mensagem divulgada nas redes sociais, ela relatou ter partido da Sicília em 13 de setembro com destino a Gaza. A bordo da mesma missão estavam outros dez brasileiros, como a vereadora de Campinas Mariana Conti (PSOL), a presidente estadual do PSOL no Rio Grande do Sul Gabrielle Tolloti e o ativista Thiago Ávila, já detido em ação semelhante em junho. Também integrava a flotilha a ativista sueca Greta Thunberg.

A detenção da deputada Luizianne Lins a caminho da Faixa de Gaza foi confirmada nesta quinta, 2, pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos).

Motta afirmou que vai atuar para garantir o resgate da parlamentar, Luizianne estava na embarcação Flotilha Global Sumud, interceptada pela Marinha israelense. A deputada petista havia tirado licença para cumprir a missão, ainda de acordo com o presidente da Casa.

“Vamos procurar, dentro do que couber à Presidência da Câmara, dar todo o apoio para que a parlamentar possa restabelecer suas condições de liberdade”, afirmou Hugo Motta em uma publicação nas redes sociais.

Itamaraty se pronuncia

Em nota divulgada na quarta, 1, o Itamaraty afirmou acompanhar com "preocupação" os desdobramentos da interceptação da Flotilha Global Sumud, e pontuou que a Embaixada do Brasil em Israel tem feito contato com as autoridades locais para obter maiores informações.

"A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares", diz trecho.