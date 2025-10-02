Menu
MOBILIDADE
MOBILIDADE

Fim de barulho nos trilhos? VLT de Salvador usa pneus velhos contra ruídos

Novo transporte será entregue aos soteropolitanos em 2026

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

02/10/2025 - 15:15 h
Primeiro trem do VLT de Salvador
Primeiro trem do VLT de Salvador

O primeiro trecho do VLT (Veículo Leve sob Trilhos) de Salvador está prestes a sair do papel e ser entregue aos soteropolitanos. A obra, que promete revolucionar a mobilidade da capital, em especial, o Subúrbio Ferroviário ganhou novo desdobramento.

Isso porque mais de 115 mil pneus velhos vêm sendo usados para dar andamento ao novo modal. O material, que seria descartado em lixões, está sendo reciclado e transformado em manta acústica e de vibração para a estrutura dos trilhos.

“Manta atenuadora de vibração. Aqui tem uma camada de concreto magro, em cima dessa manta, a gente vai ter o processo de concretagem para proteção mecânica”, disse um dos homens responsáveis pela construção do transporte.

Leia Também:

VLT de Salvador ganhará extensão que ligará a Baixa do Fiscal ao Retiro
Trens do VLT de Salvador atingirão velocidade de até 70 km/h
VLT de Salvador: novo Porto das Sardinhas será inaugurado em julho de 2026
VLT de Salvador: primeiro trem já data exata para chegar na capital baiana

Uma publicação no perfil oficial do governo da Bahia mostra a transformação do objeto na manta produzida para abafar os ruídos gerados pelo atrito das rodas e motores e absorver a vibração do solo.

A medida ainda possui um impacto para além da mobilidade urbana é considerada também um material sustentável.

  • Menos poluição: O reaproveitamento de mais de 115 mil pneus evita que esse volume de borracha polua o meio ambiente e se acumule em aterros sanitários.
  • Mais conforto e silêncio: A manta feita com a borracha reciclada será instalada sob os trilhos, garantindo que o VLT opere com menos barulho e vibração para os bairros vizinhos, como a Cidade Baixa.

Quando o VLT de Salvador será entregue?

O primeiro trem do VLT chegará à cidade no dia 5 dezembro, conforme afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Já os testes para o início do modal ocorrerá em janeiro, como adiantado por A TARDE.

De acordo com apuração do portal, o primeiro trem será testado no trecho até o Lobato (Lote 1), em um período de seis meses de operação experimental.

Os trens foram comprados do governo de Mato Grosso em 2024, pelo valor de R$ 793,7 milhões, pagos em quatro parcelas anuais. Cada composição é formada por sete vagões, conta com duas cabines e tem capacidade para transportar cerca de 400 passageiros.

Conheça os trechos do VLT de Salvador

  • Trecho 1: da Ilha de São João à Estação Calçada, com 19 paradas, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador;
  • Extensão I: da Calçada ao Comércio (com 3,5 km), com 6 paradas;
  • Trecho 2: de Paripe a Águas Claras (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT Lote 2, com 8 paradas;
  • Trecho 3: de Águas Claras a Piatã (10,5 km), com integração ao metrô no Bairro da Paz, a cargo do Consórcio Bahia Atlântico, com 9 paradas.

Integração Estratégica

O VLT será integrado ao metrô Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) em dois pontos:

Tudo o que você precisa saber sobre VLT de Salvador

  • Substitução: modal vai substituir o antigo trem do subúrbio, desativado em fevereiro de 2021;
  • Investimento: o valor do investimento é de mais de R$ 5 bilhões;
  • Previsão de entrega: primeiro trecho deve ser entregue no primeiro semestre de 2026;
  • Extensão Total: o VLT de Salvador terá 37 km de malha ferroviária;
  • Tarifa: ainda não há um valor definido para a tarifa, mas a expectativa é que seja semelhante à do metrô, que atualmente é de R$ 4,10.
  • Capacidade: estimativa de atender cerca de 100 mil passageiros por dia;
  • Alagamento histórico: obra também irá solucionar a questão do alagamento histórico na área da Calçada, Águas de Meninos e Comércio;
  • Mercado de São Brás: para o desenvolvimento econômico do Subúrbio de Salvador será construído o Mercado municipal.

x