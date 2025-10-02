Fim de barulho nos trilhos? VLT de Salvador usa pneus velhos contra ruídos

Primeiro trem do VLT de Salvador - Foto: Joá Souza | GOVBA

O primeiro trecho do VLT (Veículo Leve sob Trilhos) de Salvador está prestes a sair do papel e ser entregue aos soteropolitanos. A obra, que promete revolucionar a mobilidade da capital, em especial, o Subúrbio Ferroviário ganhou novo desdobramento.

Isso porque mais de 115 mil pneus velhos vêm sendo usados para dar andamento ao novo modal. O material, que seria descartado em lixões, está sendo reciclado e transformado em manta acústica e de vibração para a estrutura dos trilhos.

“Manta atenuadora de vibração. Aqui tem uma camada de concreto magro, em cima dessa manta, a gente vai ter o processo de concretagem para proteção mecânica”, disse um dos homens responsáveis pela construção do transporte.

Uma publicação no perfil oficial do governo da Bahia mostra a transformação do objeto na manta produzida para abafar os ruídos gerados pelo atrito das rodas e motores e absorver a vibração do solo.

A medida ainda possui um impacto para além da mobilidade urbana é considerada também um material sustentável.

Menos poluição: O reaproveitamento de mais de 115 mil pneus evita que esse volume de borracha polua o meio ambiente e se acumule em aterros sanitários.

Quando o VLT de Salvador será entregue?

O primeiro trem do VLT chegará à cidade no dia 5 dezembro, conforme afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Já os testes para o início do modal ocorrerá em janeiro, como adiantado por A TARDE.

De acordo com apuração do portal, o primeiro trem será testado no trecho até o Lobato (Lote 1), em um período de seis meses de operação experimental.

Os trens foram comprados do governo de Mato Grosso em 2024, pelo valor de R$ 793,7 milhões, pagos em quatro parcelas anuais. Cada composição é formada por sete vagões, conta com duas cabines e tem capacidade para transportar cerca de 400 passageiros.

Conheça os trechos do VLT de Salvador

Trecho 1: da Ilha de São João à Estação Calçada, com 19 paradas, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador;

Extensão I: da Calçada ao Comércio (com 3,5 km)

Trecho 2: de Paripe a Águas Claras (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT

Trecho 3: de Águas Claras a Piatã (10,5 km), com integração ao metrô no Bairro da Paz, a cargo do Consórcio Bahia Atlântico, com 9 paradas.

Integração Estratégica

O VLT será integrado ao metrô Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) em dois pontos:

