Lula diz que conversa com Trump foi cordial: "Fiquei surpreso"

Lula destacou que pediu o fim das barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil - Foto: AFP e Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 6, que a conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi franca, produtiva e cordial. Segundo Lula, o diálogo ajudou a “clarear as posições” dos dois países e abriu caminho para um encontro presencial entre os líderes.

“Depois da nossa conversa, as coisas ficaram mais claras. Eu disse para ele o que eu pensava e ele me disse o que pensava. Nós ficamos de marcar uma conversa para a gente se encontrar em torno de uma mesa”, afirmou o presidente brasileiro em entrevista à TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão.

Lula destacou que pediu o fim das barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. “Enquanto isso, o nosso pessoal vai negociando e tentando discutir... não tem sentido a taxação que foi feita ao Brasil. Falei para ele: olha, pra gente começar a conversar, é importante que se comece a ver o zeramento das taxações e a isenção das punições aos nossos ministros. É importante discutir com um pouco de verdade”, declarou.

O petista também afirmou que o diálogo entre os dois países deve servir de exemplo para o mundo. “O Brasil e os EUA têm que ser exemplo ao mundo das duas maiores democracias ocidentais. A gente sabe que o mundo está de olho. Eu acho que ele entendeu, fiquei bastante surpreso com a cordialidade dele”, disse Lula.

O presidente ressaltou ainda que eventuais divergências políticas não podem prejudicar a população dos dois países. “A gente não pode errar. O povo americano não pode sofrer, nem o brasileiro, por conta de erros nossos”, concluiu.