Wagner celebra telefonema entre Lula e Trump: “L de líder mundial!”

O senador Jaques Wagner (PT-BA) elogiou o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado nesta segunda-feira, 6. A conversa, que durou cerca de 30 minutos, foi marcada por um tom cordial e pela disposição de ambos os líderes em fortalecer a relação bilateral.

Em publicação nas redes sociais, Wagner celebrou o gesto e exaltou o perfil conciliador de Lula. “L de líder mundial! Quem conhece @LulaOficial sabe: o nosso presidente é do diálogo e do respeito!”, afirmou o senador.

Ele destacou ainda que “nenhuma diferença ideológica pode impedir dois governos de trabalharem juntos” e defendeu que a relação construída ao longo de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos “precisa ser preservada”.

Segundo Wagner, o telefonema pode representar o início de uma nova fase nas relações entre os dois países. “Que essa boa química permaneça e marque o início de um novo ciclo de bons resultados para os dois países! Vamos em frente!”, concluiu.

O que foi tratado durante a conversa?

No bate-papo, os chefes de Estados tratam sobre os seguintes temas:

Fim do tarifaço imposto por Trump sobre as exportações brasileiras;

Retirada das medidas restritivas contra autoridades brasileiras, como a Lei Magnitsky;

Importância de restauração das relações amigáveis entre os países.

Na ocasião, o petista e o republicano também relembraram a "boa química" que tiveram em Nova York durante na Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.

Veja o que Lula disse sobre o telefonema

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.

O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.

Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim".