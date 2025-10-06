Trump confirma visita ao Brasil e elogia Lula após conversa telefônica

Durante a coletiva, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa” - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 6, que pretende visitar o Brasil em breve. A declaração foi feita durante conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, após um telefonema de cerca de 30 minutos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a coletiva, segundo divulgou o GloboNews, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa” com Lula e elogiou o petista, a quem chamou de “um homem bom”.

“Em algum momento, eu devo ir ao Brasil, e ele também deve ir aos Estados Unidos”, disse o republicano.

Em publicação na rede Truth Social, Trump reforçou o tom amistoso da conversa e destacou o foco em temas econômicos e comerciais.

“Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados

A visita de Trump ao Brasil ainda não tem data definida, no entanto, a expectativa é que deva ocorrer em meio aos preparativos para a Cúpula das Américas, prevista para o próximo ano.



