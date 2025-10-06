Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Trump confirma visita ao Brasil e elogia Lula após conversa telefônica

Trump anuncia intenção de visitar o Brasil e elogia Lula após diálogo focado em economia e comércio entre os dois países

Flávia Requião

Por Flávia Requião

06/10/2025 - 18:25 h
Durante a coletiva, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa”
Durante a coletiva, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa” -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 6, que pretende visitar o Brasil em breve. A declaração foi feita durante conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, após um telefonema de cerca de 30 minutos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a coletiva, segundo divulgou o GloboNews, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa” com Lula e elogiou o petista, a quem chamou de “um homem bom”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Trump e Lula ‘selam a paz’ e confirmam encontro após telefonema
Lula faz convite inusitado a Trump durante telefonema
Alckmin ganha papel fundamental em negociação com Trump; entenda

“Em algum momento, eu devo ir ao Brasil, e ele também deve ir aos Estados Unidos”, disse o republicano.

Em publicação na rede Truth Social, Trump reforçou o tom amistoso da conversa e destacou o foco em temas econômicos e comerciais.

“Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados

A visita de Trump ao Brasil ainda não tem data definida, no entanto, a expectativa é que deva ocorrer em meio aos preparativos para a Cúpula das Américas, prevista para o próximo ano.


Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Donald Trump Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Durante a coletiva, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa”
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Durante a coletiva, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa”
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Durante a coletiva, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa”
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Durante a coletiva, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa”
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x