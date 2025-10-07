Trump confessa a Lula: 'EUA estão sentindo falta do café brasileiro'

Os EUA são o maior consumidor e importador mundial de café - Foto: AFP e Ricardo Stuckert / PR

O café brasileiro virou tema da videoconferência entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada nesta segunda-feira, 6.

De acordo com a BBC News, Trump reconheceu que os EUA estão "sentindo falta" de produtos brasileiros afetados pela tarifa de 50% imposta pelo próprio governo, citando o café como exemplo.

A medida tem agravado a inflação do produto no país, que registrou, em agosto, a maior alta mensal em 14 anos (3,6%), nove vezes acima da média nacional. Em um ano, o preço acumulou aumento de 20,9%, o maior desde 1997.

Reportagens da Fox Business e da CNN atribuem o encarecimento à combinação de eventos climáticos que reduziram a oferta e às tarifas impostas ao café brasileiro e colombiano (10%).

Os EUA são o maior consumidor e importador mundial de café, e dependem fortemente do Brasil, responsável por cerca de um terço das importações. Como o país não possui clima adequado para cultivo em larga escala, as taxas de importação têm impacto direto no bolso dos americanos, que consomem cerca de 450 milhões de xícaras da bebida por dia.

Trump confirma visita ao Brasil e elogia Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 6, que pretende visitar o Brasil em breve. A declaração foi feita durante conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, após um telefonema de cerca de 30 minutos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a coletiva, segundo divulgou o GloboNews, Trump afirmou ter tido “uma ótima conversa” com Lula e elogiou o petista, a quem chamou de “um homem bom”.

O diálogo reforça a recente aproximação entre os dois líderes, que se encontraram brevemente em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU.

