Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Gilmar Mendes abre prazo para PGR sobre Marco Temporal

STF determina prazo para PGR se manifestar e busca consenso em ações sobre a Lei do Marco Temporal, envolvendo direitos indígenas e segurança jurídica

Flávia Requião

Por Flávia Requião

06/10/2025 - 21:38 h
Texto aprovado reflete um acordo mínimo obtido nos debates conduzidos pela comissão
Texto aprovado reflete um acordo mínimo obtido nos debates conduzidos pela comissão -

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na noite desta segunda-feira, 6, a abertura de prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresente sua posição sobre o mérito das quatro ações que questionam a constitucionalidade da Lei do Marco Temporal, referente à demarcação de terras indígenas.

Conforme comunicado publicado pelo Supremo, o relator estabeleceu que os membros da comissão especial de conciliação se abstivessem de se pronunciar sobre a proposta consensual de alteração legislativa, salvo se o fizessem dentro do prazo de cinco dias. O texto aprovado reflete um acordo mínimo obtido nos debates conduzidos pela comissão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula diz que conversa com Trump foi cordial: "Fiquei surpreso"
Lula exige libertação imediata de brasileiros detidos por Israel
Trump confirma visita ao Brasil e elogia Lula após conversa telefônica

A proposta foi consolidada em junho, após 23 audiências, e busca construir uma solução comum que assegure os direitos dos povos indígenas, respeitando sua diversidade cultural e tradicional, ao mesmo tempo em que protege os interesses da população não indígena, promovendo coesão institucional e garantindo segurança jurídica para todos.

Terceiros Sustentados

O ministro autorizou a participação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), do Estado de Santa Catarina, do Instituto Ação Climática, da Norte Energia, do Diretório Nacional do Partido Solidariedade e da Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (Fian Brasil) como terceiros interessados ​​( amici curiae ). Na decisão, o decano destacou ter considerado a relevância e a representatividade dos solicitantes.

Outros novos pedidos de entrada no processo foram indeferidos pelo ministro, em razão da ausência de representatividade mais ampla e da abrangência das entidades já admitidas em decisões anteriores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gilmar Mendes marco temporal PGR STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Texto aprovado reflete um acordo mínimo obtido nos debates conduzidos pela comissão
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Texto aprovado reflete um acordo mínimo obtido nos debates conduzidos pela comissão
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Texto aprovado reflete um acordo mínimo obtido nos debates conduzidos pela comissão
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Texto aprovado reflete um acordo mínimo obtido nos debates conduzidos pela comissão
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x