Em evento na Bahia, Barroso sinaliza saída do STF

Evento reúne presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o país - Foto: Ascom TJBA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, deu novo indício de aposentadoria da Corte. Em evento no TJ-BA(Tribunal de Justiça da Bahia) nesta segunda-feira, 6, o ministro disse que está "terminando" sua carreira.

"Esse é um momento muito especial para mim, de muita alegria", disse. "Eu comecei a minha carreira no Supremo aqui e, de certa forma, estou terminando aqui", afirmou.

O ministro relembrou que estava na Bahia participando de um congresso quando recebeu, em 2013, a notícia de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal pela então presidente Dilma Rousseff (PT). Barroso também recordou que, em sua juventude, costumava visitar o estado com frequência para encontrar sua namorada da época.

"A vida é feita de muitos ciclos. A gente deve saber a hora de entrar e a hora de sair", declarou Barroso durante o XVII Encontro do Consepre (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil).

As especulações sobre uma possível saída antecipada do ministro Barroso do STF ganharam força com a proximidade do fim de seu mandato na presidência da Corte.

Aos 67 anos, Barroso ainda tem, pela legislação, até os 75 anos para permanecer no cargo, mas tem adotado um tom ambíguo ao falar sobre o tema.

Em algumas ocasiões, o ministro sinalizou que pode deixar o tribunal antes do prazo limite, enquanto em outras afirmou não ter planos imediatos de aposentadoria.

A Bahia recebe pela primeira vez o XVII Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), e a solenidade de abertura, nesta segunda, 6, em Salvador, destacou dois homenageados: o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito Bruno Reis.

Ambos receberam a Medalha do Mérito Judiciário do Estado em reconhecimento às suas contribuições para o fortalecimento do Judiciário, promoção da inclusão social e inovação tecnológica.

O evento reúne presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o país para debater temas como eficiência, transparência, inclusão e transformação digital.