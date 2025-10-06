Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis recebem homenagem em evento nacional

Governador da Bahia e prefeito de Salvador foram reconhecidos por ações de fortalecimento do Judiciário

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 19:44 h
Evento reúne presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o país
Evento reúne presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o país

A Bahia recebe pela primeira vez o XVII Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), e a solenidade de abertura, nesta segunda-feira, 6, em Salvador, destacou dois homenageados: o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito Bruno Reis. Ambos receberam a Medalha do Mérito Judiciário do Estado em reconhecimento às suas contribuições para o fortalecimento do Judiciário, promoção da inclusão social e inovação tecnológica.

O evento reúne presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o país para debater temas como eficiência, transparência, inclusão e transformação digital, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

Leia Também:

Assembleia Legislativa é notificada sobre prisão de Binho Galinha
Lula exige libertação imediata de brasileiros detidos por Israel
Trump confirma visita ao Brasil e elogia Lula após conversa telefônica

Jerônimo: compromisso com a inclusão social

Durante a homenagem, Jerônimo Rodrigues destacou a importância de receber o encontro em Salvador e reafirmou o papel da Bahia como referência nacional em debates sobre justiça social e fortalecimento institucional.

“É uma honra receber na Bahia os presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o Brasil. Este é um momento de grande relevância para o país, pois reafirma o compromisso do Judiciário com a democracia e com a defesa dos direitos da população, especialmente dos mais vulneráveis. A Bahia tem sido palco de debates importantes sobre inclusão, justiça social e fortalecimento das instituições, e o Consepre contribui diretamente para esse avanço”, destacou Jerônimo.

Bruno Reis: integração entre Executivo e Judiciário

O prefeito de Salvador ressaltou as parcerias firmadas com o TJBA, especialmente nas áreas de transformação digital e inclusão social, destacando projetos como a instalação de painéis com QR Code em prédios públicos, acesso gratuito ao portal do Judiciário e a iniciativa PopRuaJud Bahia, que oferece atendimento a pessoas em situação de rua.

“Eu parabenizo a presidente pelo trabalho e por trazer esse evento para a nossa cidade. Em nome do cidadão soteropolitano, eu agradeço essa honraria, porque eu sei que quando o prefeito está sendo homenageado, não é o prefeito, e sim o cidadão. Isso só me compromete ainda mais e me motiva para trabalharmos de mãos dadas. Quando o Judiciário e o Executivo trabalham de mãos dadas, quem ganha com isso é a cidade”.

Consepre e debates

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, anfitriã do evento, ressaltou que o encontro é “um momento de transformação para o Judiciário” e destacou que serão debatidos temas como sustentabilidade, inclusão e transformação digital.

O XVII Consepre segue até quarta-feira, 8, com painéis e debates no Hotel Wish, e encerrará com a leitura pública da Carta do XVII Consepre Salvador e anúncio da próxima sede em Minas Gerais.

Tags:

Bruno Reis Jerônimo Rodrigues poder judiciário XVII Consepre

