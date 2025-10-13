POLÍTICA
Wagner revela favorito de Lula para sucessão no STF
Senador afirma que outros dois nomes, no entanto, contam com prestígio do presidente
Por Yuri Abreu
O senador Jaques Wagner (PT-BA) revelou quem é o favorito de Lula (PT) para a sucessão à vaga do ministro Luís Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal (STF) — o magistrado anunciou, na última quinta-feira, 9, que estava de saída da Corte.
Próximo ao presidente, o petista afirmou que o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, é o nome mais próximo de Lula entre os cotados para a vaga aberta no Supremo.
No entanto, em entrevista ao jornal O Globo, veiculada nesta segunda-feira, 13, Wagner ponderou que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), também têm a confiança do chefe do Palácio do Planalto.
Segundo o senador, Lula mantém a escolha sob sigilo e deve anunciar o nome somente após ouvir o Senado. "Óbvio que o Messias é com quem ele tem mais convivência e já foi cogitado da outra vez. É uma decisão interior de Lula", disse.
"Ele ouve muita gente, mas não revela o caminho que está trilhando. A relação dele com o Rodrigo é boa, com o Bruno sempre foi boa, com o Messias também. Na minha opinião, está entre esses nomes", completou.
Sobre o perfil, Lula teria pontuado que busca alguém com perfil mais discreto, devido a exposição pela qual a Corte vem passando nos últimos anos. A ideia seria "compactar o STF".
Questionado sobre para quem iria o seu apoio, ele desconversou: "Ninguém. É uma escolha do presidente. Ao Senado, cabe sabatinar e aprovar, a menos que haja algo desabonador", afirmou.
