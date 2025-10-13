POLÍTICA
PL mira gabinete de Janja e critica gastos com primeira-dama
Projeto do PL critica custo de R$ 3,8 milhões do gabinete da primeira-dama e questiona ampliação de suas funções
O partido PL, liderado por Jair Bolsonaro, protocolou um projeto de decreto legislativo que busca barrar o apoio do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à primeira-dama, Janja da Silva, durante compromissos oficiais.
Em agosto, o governo do PT divulgou uma medida que permite ao gabinete do presidente prestar apoio à primeira-dama no desempenho de suas atividades voltadas ao interesse público.
O decreto foi divulgado na sequência de uma resolução que também confere à primeira-dama a possibilidade de representar o presidente em eventos culturais e sociais.
A medida argumenta que o posto ocupado por Janja já conta com estrutura de apoio e que, portanto, não necessita de um auxílio do gabinete do presidente.
“Com esse decreto, o presidente quer ampliar os poderes da primeira-dama com o intuito de promover a imagem dela perante o eleitorado da esquerda às custas do dinheiro dos contribuintes”, diz.
A proposta diz ainda que o gabinete da primeira-dama é formado por oito funcionários, com custo total de R$ 3,8 milhões em 2023 e 2024.
